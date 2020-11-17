مصرية تحرق العضو الذكري لزوجها.. "علشان لا تنفعني ولا تنفع غيري"

في حادثة غريبة أقدمت سيدة على حرق قضيب زوجها بسبب خيانته لها مع أخرى.

وتناقل روّد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ إقدام سيدة على حرق العضو الذكري لزوجها بعد كشف خيانته لها مع سيدة أخرى من خلال محادثة لهما على تطبيق "واتساب".

عاااجل : زوجه تحرق العضو الذكرى لزوجها بالأسكندريه بسبب محادثه واتس ..

انا 👇😂 pic.twitter.com/GextLDPIrx — ♨ڪشـڕى🇪🇬مۘــڜــطـڜــ T♨ (@ERooR_A7A) November 16, 2020

وأشار عدد من المغردين على موقع التدوين "تويتر" الى أن السيدة أخبرت زوجها بعد حرقه "عيش بقى حياتك كده علشان لا تنفعني ولاتنفع غيري".

وفي الوقت الذي شكك عدد من المغردين من صحة الحادثة وبأنها خيالية وغير واقعية، إلا أن مغردين كشفوا بأنها وقعت في "كرموز" بمدينة الإسكندرية المصرية من خلال ترند "زوجة تحرق العضو الذكري لزوجها".

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وأعادت هذه الحادثة الى الأذهان قصة مشابهة وقعت في زامبيا حين أقدمت سيدة تبلغ من العمر 40 عامًا على "عض" قضيب زوجها البالغ من العمر 52 عامًا بعد أن رفض طرد فأر من غرفة نومها.

وقالت وسائل إعلام محلية في زامبيا حينها بأن الحادث وقع في منزل الزوجين في بلدة كيتوي في زامبيا حين لاحظت السيدة التي تُعرف باسم "موكوبا"، وجود فأر في غرفة نومها عندما عادت إلى المنزل بعد تناول المشروبات مع الأصدقاء.

وادعت الزوجة أنها لم تكن قادرة على النوم لأن الفأر كان يزعجها بالحركة المستمرة في الغرفة، لذلك طلبت من زوجها "أبراهام موسوندا" أن يخرجها من الغرفة.

ومع ذلك، رفض "موسوندا" الاستجابة لطلب زوجته والتخلص من القوارض، مما أدى إلى اندلاع جدال بين الزوجين، لتغرس "موكوبا" أسنانها في العضو الذكري لـ"موسوندا" فتسببت في "تمزق كبير".

وأفادت وسائل الإعلام بأن "موسوندا" نُقل على الفور إلى مستشفى كيتوي التعليمي لتقديم الرعاية الطبية.

وقال "بوثويل ناموسوا"، نائب مفوض الشرطة في مقاطعة كوبربيلت، إن الزوج والزوجة منفصلان ويقيمان في غرف مختلفة في نفس المنزل.

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