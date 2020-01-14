مصري يبتكر حيلة غريبة ليهرب من إلحاج والدته بالارتبط.. 4 زوجات دفعة واحدة!

قرر شاب مصري من محافظة قنا ابتكار حيلة "طريفة" لإرضاء والدته التي تلحّ عليه يوميًا كي تراه عريسًا مع "بنت الحلال بتحويل قصته الى موقف كوميدي نال اعجاب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الشاب الصعيدي عمر عبدو البالغ من العمر 29 عامًا بأنه خضع لجلسة تصوير مُرتديًا بدلة كاملة وبرفقته 4 فتيات بملابس الزفاف، ليحقق القسم الذي قطعه أمام والدته بسبب إصرارها الشديد الذي يزداد يوميًا عند دخوله المنزل.

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وأشار عمر الى أنه لجأ الى هذه الحيلة كي يوقف والدته عن ممارسة الضغط عليه بشأن الزواج بشتى الطرق حيث كانت تجعله يقضي جميع احتياجاته بنفسه مثل تحضير طعامه بعد عودته من العمل، وحين يعاتبها تبرّر: "اتجوز وخليها تخدمك".

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وعن الصعوبات في تنفيذ الحيلة، قال عمر: "وجدت صعوبة في العثور على فتيات في منطقته خاصة أن عادات المجتمع الصعيدي ترفض ذلك، فحاولت التواصل مع "موديلز" ولكنهن رفضن بعد معرفة القصة، حتى تواصلت مع فتيات أصدقاء، يعملن فى مجال المسرح، وتم التنسيق معهن لعمل "السيشن" في محافظة الأقصر".

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وبالفعل تم ذلك وأرسل الصور لوالدته التي اكتشفت حيلته سريعًا لكنها استقبلتها بروح رياضية حيث عبرت عن سعادتها بالصور مبدية استغرابها من هذه الخدعة الذي نفذها ابنها، لكنها بالمقابل واصلت الدعاء له بالزواج.

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