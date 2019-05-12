"مصر بتفطر في العاصمة".. القاهرة تطمح لدخول "غينيس" بأكبر مائدة إفطار

كشفت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر نيّتها لتنظيم أكبر مائدة إفطار في العالم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يتوقع أن تدخل هذه المائدة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية أنها ستقوم بتنظيم أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم، بحضور ومشاركة كل شركاء نجاح العاصمة، وممثل عن موسوعة غينيس.

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وقال المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، العميد خالد الحسيني أن الدعوة تأتي تحت شعار "مصر بتفطر في العاصمة"، حرصًا من القائمين على مشروع العاصمة الإدارية أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة، تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبًا إلى جنب مع إخوانهم بناة العاصمة.

وأضاف الحسيني بأن الحدث سيجري خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

يذكر أن الجزائر قد دخلت مسوعة "غينيس" شهر رمضان الماضي بأكبر مائدة إفطار في العالمضمت ستةَ آلاف صائم في مبادرة أطلقتها جمعية كافل اليتيم في ولاية البليدة غربي الجزائر شهدت توزيع ألبسة وهدايا على الأيتام في صورة تعكس فضائل الشهر الكريم.

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