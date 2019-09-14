مصفف شعر شهير يواجه مصيرًا قاسيًا في شوارع لندن .. ما قصته؟

تغيرت حياة مصفف الشعر اللبناني الشهير فادي فواز، رأسا على عقب، بعد أن أصبح بلا مأوى.

كان قد طرد فواز من فندق بوسط لندن يوم الاثنين الماضي ويعتقد أنه نائم في حي كوفنت غاردن، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتقل المصفف الشهير الذي يبلغ من العمر 46 عامًا إلى الفندق، بعد أن حطم نوافذ منزل صديقه النجم البريطاني جورج مايكل الذي كان في علاقة عاطفية معه.

وفي منشور على "فيس بوك"، أخبر فواز الأصدقاء أنه أصبح بلا مأوى.

وأضاف: "بعد 3 سنوات، لم يقم محامي جورج مايكل بعد بأي شيء، وفي الأيام القليلة الماضية كنت نائماً في الشارع بدلاً من أن أكون في منزلي".

ونفى فادي أيضًا العيش في الفندق وادعى أنه زاره فقط لشحن هاتفه المحمول.

كان قد اكتسب فادي فواز شهرته من عمله مع العديد من المشاهير وعارضات الازياء في العالم فضلا عن علاقته بالنجم البريطاني العالمي، جورج مايكل، ومثليته الجنسيه.

دخل فادي في علاقة مع جورج مايكل من عام 2012 حتى وفاته.

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