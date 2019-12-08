"مضعية للوقت".. ملياردير تايلاندي يُطالب بخفض سنوات الدراسة

طالب أغنى رجل في تايلاند "دانين تشيارفانونت" السلطات المعنية بخفض سنوات الدراسة لمنح الطلاب مزيدًا من الوقت لاكتساب خبرة حقيقة.

وقال الملياردير "تشيرافانونت" في مقابلة مع صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية في باريس أن الطلاب يحتاجون سنوات أقل بكثير في المدرسة والجامعة في هذا العصر الرقمي حتى يتمكنوا من إعداد مهاراتهم ومواكبة وتيرة التطور التكنولوجي.

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وقال بأن الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة والجامعة يجب تقليله، موضحًا بأن الطلاب يجب أن يكونوا قادرين على التخرج من الجامعة والدخول إلى سوق العمل في سن 18، وفي الأحوال العادية.

وقال دانين: "في رأيي، يجب تخفيض عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في المدارس الابتدائية من ست إلى أربع سنوات، في حين لا ينبغي قضاء أكثر من عامين في المستويات الأعلى حتى يتمكن الطلاب من التخرج وبدء العمل عند الوصول إلى سن 18 عامًا".

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وأوضح دانين أنه في الوقت الحاضر، لا يحتاج الطلاب إلى تعلم الحقائق بالحفظ، لأن لديهم جميع المعلومات في متناول أيديهم عبر الإنترنت.

ويعد الملياردير "تشيرافانونت" أغنى رجل في تايلند حاليا، حيث تقدر ثروته ب 17.7 مليار دولار، وهو هي أحد أهم أقطاب رجال الأعمال في تايلند، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة CP.

كما أن "دانين" هو رئيس عائلة "تشيرافانونت" التي صنفتها Forbes Asia في عام 2017 باعتبارها رابع أغنى عائلة في آسيا بقيمة 36.6 مليار دولار أمريكي.

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