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مطعم شاورما يغلق أبوابه في السعودية لسببٍ "طريف" .. تعرف عليه واضحك

منشور 10 شباط / فبراير 2022 - 06:20
تعبيرية
تعبيرية

فوجئ أهالي محافظة الزلفى، شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، بلافتة وضعها مالك أحد محلات الشاورما في المحافظة يخبرهم فيها عن السبب وراء إغلاق أبوابه وتعذره عن استقبال الزبائن.

وأظهرت صور اللافتة، والتي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السبب "الطريف" وراء إغلاق المطعم وهو أن معلم الشاورما سيتزوج.

وكتب على اللافتة: "عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج".

كما كتب على اللافتة أيضًا: "لا تنسونه من الدعاء.. وشكرًا”.

وحظيت صور اللافتة على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطرافته، فيما أشاد عدد من المغردين بخطوة مالك المطعم ومنح معلم الشاورما إجازة من أجل الزواج وإن كان ذلك سيمنعه من فتح أبوابه.

وتعد الشاورما من أكثر الأكلات الشهيرة التي لها محبيها في كل مكان وفي كثير من الدول وخاصة الدول العربية.

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كلمات دالة:شاورماالشاورماالزلفىالمملكة العربية السعودية

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