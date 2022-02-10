مطعم شاورما يغلق أبوابه في السعودية لسببٍ "طريف" .. تعرف عليه واضحك

فوجئ أهالي محافظة الزلفى، شمال غرب العاصمة السعودية الرياض، بلافتة وضعها مالك أحد محلات الشاورما في المحافظة يخبرهم فيها عن السبب وراء إغلاق أبوابه وتعذره عن استقبال الزبائن.

وأظهرت صور اللافتة، والتي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السبب "الطريف" وراء إغلاق المطعم وهو أن معلم الشاورما سيتزوج.

السعودية 🇸🇦

مطعم شاورما في #الزلفي قفلوا المحل عشان معلم الشاورما سافر يتزوج وبيرجع🇸🇦 pic.twitter.com/wfwqp7XMzh — 🇰🇼sahab news سَحابْ نيوز🇰🇼 (@sahabnews1) February 6, 2022

وكتب على اللافتة: "عملائنا الكرام.. مطعم شاورما صح ليس مغلقًا للتحسينات، بس معلم الشاورما راح يتزوج".

كما كتب على اللافتة أيضًا: "لا تنسونه من الدعاء.. وشكرًا”.

وحظيت صور اللافتة على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطرافته، فيما أشاد عدد من المغردين بخطوة مالك المطعم ومنح معلم الشاورما إجازة من أجل الزواج وإن كان ذلك سيمنعه من فتح أبوابه.

جزى الله صاحب المحل خيراً

لتقديره لوضع عامل الشاورما وطلبه الدعاء له

وبدورنا نحن نسأل ان يبارك لصاحب المحل ويوفق العامل في زواجه — Husam (@hussam_3434) February 6, 2022

الله يباركله ويتممله فرحته ويجعلها زواجة الدهر ويرزقه الذرية الصالحة يارب العالمين 🌸 — Hana Zaghal (@HanaZaghal) February 10, 2022

وتعد الشاورما من أكثر الأكلات الشهيرة التي لها محبيها في كل مكان وفي كثير من الدول وخاصة الدول العربية.