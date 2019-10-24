مطعم بلجيكي يقدم مياهًا مُعاد تدويرها.. من المرحاض الى الطاولة مباشرةً

من أجل تسليط الضوء على نوع جديد من نظام تنقية المياه، بدأ مطعم يقع في مدينة "كورن -Kuurne" البلجيكية بتقديم مياه شرب مجانية معاد تدويرها من المصارف والمراحيض

وكشفت إدارة مطعم "غوست أوسوكس" بأنه بدأ في تقديم مياهًا صالحة للشرب، ليس لها رائحة ولا طعم ولا لون، ومن المستحيل معرفة أن مصدرها هو مراحيض المطعم نفسه.

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وأشارت الى أن نظام التنقية المُستخدم معقد ومكوّن من 5 مراحل، بحيث يتم إثراؤها بالمعادن، قبل أن يتم تقديمها للزبائن.

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وبفضل نظام إعادة تدوير المياه الفريد، يتم تنظيف المرحاض ومياه الصرف مبدئيًا باستخدام الأسمدة النباتية، ثم يخلط جزء منه بمياه الأمطار المُجمّعة ويستخدم في دورات المياه، بينما يتم تمرير الباقي عبر سلسلة من عمليات التنقية التي تجعله غير قابل للتمييز من ماء الصنبور.

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ويقدم المطعم المياه المعاد تدويرها للزبائن بأشكال متنوعة، مثل مياه الشرب المجانية الصافية، أو مكعبات الثلج أو القهوة.

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