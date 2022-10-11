معاق الطايف المعنف يتصدر الترند.. تفاصيل مؤلمة تُبكي السعوديين

أثارت سيدة مُعنفة موجة واسعة من التعاطف والغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية في قضية عُرفت بـ"معاق الطايف المعنف" بعدما كشفت تفاصيل مروّعة حول تعرضها هي وطفليها للتعنيف من قبل زوجها.

وسردت السيدة، التي لم تكشف عن اسمها واكتفت باستخدام اسمًا مستعارًا "ورقة"، تفاصيل قصتها المؤلمة من خلال سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقتها بوسم #معاق_الطائف_المعنف.

وكشفت السيدة في أولى تغريداتها أنها بدأت تتعرض للتعنيف من قبل زوجها بعد مرور عامين على زواجها، رغم لجوئها لأسرتها عدة مرات، لكن بعد وفاة والدتها اضطرت للجوء إلى منزل شقيقها الأمر الذي تسبب بحرمانها من ابنتها الأولى.

وذكرت السيدة بأنها في تلك الفترة رُزقت بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا تضاعف حجم التعنيف الذي كانت تتلقاه من زوجها الذي كان يرفض توفير أي علاج له حتى بعد إصابته بفيروس كورونا وتعرضه لكسر بيده.

وأوضحت أن حالة طفلها الصحية ازدادت سوءًا إذ كان يعاني من تشنجات حادة وألم في اليد، حتى أن زوجها كان يضربه في كل مرة يصرخ بها الأمر الذي دفعها إلى تصوير تعنيفه عبر كاميرا هاتفها الجوال من أجل إثبات جريمته في حال قررت الإبلاغ عنه لكنه اكتشف فعلتها وصادر هاتفها.

وقالت: “في ذلك اليوم، ضربني الأمر الذي دفعني لاستدعاء الشرطة الذين حضروا واعتقلوا زوجي، وطلبوا مني اللحاق بهم، كان التوقيت صلاة العشا، قبل أن تأخذه الدورية، غادرنا الشقة وتركت ابنتي عند الجيران، ورفضت أن أدخل شقتي كي أتنازل عن حقي ونوقف المحضر، لكن الشرطة تركتني انتظر لفترة طويلة، كان طفلي المريض يصرخ من الألم، لكن الشرطة لم تتعاطف معه".

وقالت في التغريدة التالية: "بعد ساعتين فتح رجال الأمن المحضر وتم تسجيل قضية ضده، وبعد خروجي من المغفر فوجئت بإطلاق سراحه دون كفالة، فقررت التوجه لمستشفى الهدا العسكري، ولأول مرة اترك أولادي في المنزل، وهناك تم فحصي وكتب تقرير بحالتي الصحية إلا أن العسكري كان صديق زوجي وطلب مني مغادرة المستشفى بدون تقرير، حرصًا على سمعة صديقه المعنف، لكني رفضت وأكملت الفحوصات والأشعة وأحضروا لي ورقة بصمت عليها دون أن أقرأها وبعد شهر تم استدعائنا من قبل

النيابة، ولما وصلت فوجئت ان ما في إلا محضر الشرطة، أما تقرير المستشفى غير موجود لتقرر النيابة الصلح بشرط علاج ولدي، وعند وصولنا البيت انقلب علي ورفض العلاج، ورجع للتعنيف، والصراخ خصوصًا اذا اشتد تشنج الولد، ضرب ورفس وحبس".

وكشفت أن سلسلة من مواقف التعنيف والشجار استمر بينهما لسنوات عدة حتى بلغ عمر ابنها المريض 8 سنوات.

واختتمت السيدة تغريداتها بالمطالبة بتوفير الحماية لها ولطفليها من قبل الجهات الرسمية في السعودية.

وعبر وسم #معاق_الطايف_المعنف طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توفير الحماية اللازمة للسيدة المعنفة وطفليها بالإضافة إلى محاسبة زوجها المعنف.