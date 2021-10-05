معرض فني لمسلسل "لعبة الحبار" في باريس.. ومقهى سنغافوري يقدم تحدي قرص العسل

ما يزال مسلسل "لعب الحبار - Squid Game" يحصد المزيد من النجاحات بعدما أصبح من أكثر المسلسلات متابعة على شبكة "نتفليكس"، ولديه فرصة ليصبح أكبر عرض على الإطلاق، ومن أكثر المسلسلات الأصلية غير الإنجليزية شهرة.

ولم تتوقف شهرة المسلسل الكوري الجنوبي عند مستوى المشاهدات والترند، بل تحول الى مادة للحديث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كل تفاصيله وتحدياته كما أن أحد المقاهي في سنغافورة بدأ بتقديم تحدي "قرص العسل".

أما في باريس، فقد تم افتتاح معرض فني مؤقت للمسلسل الكوري الجنوبي "لعبة الحبار" خلال عطلة نهاية الأسبوع في باريس، مما جذب المعجبين في أوروبا.

ويسمح المعرض المنشأ في الدائرة الثانية بباريس للزوار بالتقاط الصور مع الموظفين الذين كانوا يرتدون زي حراس بدلة حمراء كما في المسلسل.

كما عرض المتجر لعبة الطفولة التي ظهرت في المسلسل المعروف باسم "dalgona bobgi"، حيث يتعين عليهم تكسير حلوى السكر بنجاح إلى شكل معين، مثل نجمة، دون كسر القطعة بأكملها.

يذكر أن أحداث مسلسل "Squid Game" تدور حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب القاتلة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار).

بعد إصداره الرسمي في 17 سبتمبر، دخل في المراكز العشرة الأولى في تصنيفات البرامج التلفزيونية الشهيرة على مستوى العالم على Netflix والتي تقدمها شركة تحليلات البث FlixPatrol وأصبح أول برنامج كوري جنوبي يحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 برامج تلفزيونية على Netflix في الولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، قال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Netflix، إن "Squid Game" قد يصبح أكثر المحتويات الأصلية نجاحًا على الإطلاق لعملاق الترفيه العالمي.