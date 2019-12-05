معرض للأوشام يثير ضجة في ماليزيا.. ووزير السياحة: حدث إباحي مرفوض!

أعلنت وزارة السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا بأنها ستتخذ الإجراء المناسب ضد منظم معرض للوشم بعدما حققت صور لرجال ونساء شبه عراة من داخل المعرض انتشارًا واسعًا عبر الإنترنت.

واعترض مسؤولون ماليزيون على معرض محلي للأوشام، والذي يحمل اسم "تاتو ماليجيا إكسبو" أقيم في العاصمة كوالالمبور، واصفين إياه بأنه "إباحي" ولا يتناسب مع قيم سكان هذا البلد ذي الغالبية المسلمة.

​

واستقطب المعرض زوارًا من أنحاء العالم، وقد انتشرت صور تظهر مشاركين شبه عراة دقوا أوشامًا تغطي القسم الأكبر من أجسامهم.

وقال وزير السياحة محمدين كتابي إن الصور المنتشرة لا تعكس ثقافة هذا البلد الآسيوي الجنوبي القائمة على "الأدب والحشمة".

​

وأشار في تصريح صحفي: "من المستحيل أن تدعم الوزارة أي برنامج ينطوي على إباحية كتلك الموجودة في هذا المعرض"، مضيفًا: "هذه ليست الثقافة الماليزية، أكثرية سكان البلاد مسلمون".

كما أمر الوزير بإجراء تحقيق، كما حذّر من إمكان اتخاذ الحكومة إجراءات قانونية في حق المنظمين.

​

وقال بأنه هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المعرض في ماليزيا، ولكن لم يحدث أي مشاهد من هذا القبيل في الأماكن العامة.

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد وشمها.. عارضة أزياء كندية تضطر لاقتلاع عينها