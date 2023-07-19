البوابة - أتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فجر اليوم الأربعاء، 1 محرم 1445 الموافق 19 يوليو 2023، مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة.

وجريًا على العادة السنوية، يحرص الآلاف من المعتمرين والمصلين على التواجد في باحات الحرم المكي لمتابعة مجريات استبدال كسوة الكعبة المشرفة الجديدة بالقديمة.

ووسط منظومة متكاملة من الخطوات المدروسة والمتقنة، تم إنزال الثوب القديم للكعبة المشرفة، ونزع المذهَّبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وإسدال الكسوة من قبل خمسة عشر موظفًا تم تدريبهم لتغيير الكسوة بالمستوى المطلوب.

ويشرف فريق مختص مدرَّب ومؤهَّل علميًّا وعمليًّا على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهَّبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيرًا إسدال الكسوة.

ويبلغ عدد مذهَّبات كسوة الكعبة المشرفة (53) قطعة مذهَّبة، منها (16) قطعة للحزام، و(7) قطع تحت الحزام، و(4) صمديات، و(17) قنديلاً، و(5) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و(2) كينار، وحلية الميزاب.

ويضم الكادر التشغيلي السعودي (114) صانعًا حرفيًّا متمكنًا، يعملون على إنتاج (56) قطعة مذهَّبة على كسوة الكعبة. وتتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهَّبة الواحدة بين 60 و120 يومًا، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهَّبة على كسوة الكعبة 120 كيلوجرامًا من الذهب، و100 كيلوجرام من الفضة.

مشاهد تغيير كسوة الكعبة المشرفة

عاجل 🔴



في مشهد مهيب ..



دخول كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي .



-



pic.twitter.com/m7QzfB2gCP — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 18, 2023

مع بداية عام هجري جديد ..



الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة بعد الانتهاء من تركيبها صباح اليوم .



-



pic.twitter.com/KbZUUi7xyG — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 19, 2023

وقال وكيل مجمع الملك عبد العزيز للكعبة المشرفة، أمجد الحازمي، إن العمل على كسوة الحرم الشريف تم من قبل موظفين في المجمع يتمتعون بمهارات خياطة عالية الجودة ودقيقة لضمان مظهره.

وقال رئيس الإدارة العامة لصيانة الكسوة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة فهد الجابري انه تم إجراء دورات تدريبية لتغيير الكسوة وإعداد الأدوات والمعدات المتخصصة.

وأوضح الجابري أن الدورات التدريبية هدفت إلى تعريف الفريق المكون من 15 شخصًا بالخطوات والمراحل المختلفة لتغيير الكسوة بمساعدة سبع رافعات.

