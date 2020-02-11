مع 207 نكهة.. مطعم جنوب أفريقي يدخل "غينيس" بالـ"ميلك شيك"

نجح مطعم "جيبسونس جورميه برجرز آند ريبس -Gibson’s Gourmet Burgers and Ribs" من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بـ"أكبر عدد من أنواع مخفوق الحليب (ميلك شيك)".

ويقدم المطعم 207 أنواع من "ميلك شيك" بنكهات فريدة تتراوح بين شوكولاتة النوتيلا وجبن المسكربوني الإيطالي وكعك جبن أوريو، كما يقدم أصنافًا تقليدية أيضًا، ويوفر المطعم خيارات خالية من الدهون.

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كما يوفر "ميل شيك" خالية من الدهون وبالإضافة الى أصناف مناسبة للنباتيين.

وقال أحد زبائن المطعم: "شاهدت إعلانًا على موقع فيسبوك بشأن إدراج المطعم في موسوعة غينيس، وقررت أن أزوره بنفسي".

وأضاف: "تجاوز توقعاتي بكثير لدرجة أنني سأعود مجددًا بأسرع ما يمكن لتجربة جميع أصناف مخفوق الحليب قدر المستطاع لأنها تبدو مدهشة".

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وذكر "إيان هافون"، أحد ملاك المطعم: "عندما فتحنا المطعم في البداية كانت لدينا 40 صنفًا من مخفوق الحليب، ولأن الإقبال عليها كبير أصبحت 100 ثم 150 ثم 200 حتى وصلنا إلى 207. لذلك حدث هذا في غضون أكثر من 5 أعوام".

وأضاف: "نبتكر دومًا نكهات جديدة لإرضاء جميع الأذواق".

ويتم تقديم المشروبات الباردة في المطعم مع مجموعة متنوعة من الإضافات وفقًا للطلب، ويتم تقديمها بشكل أساسي في كوب قياسي بحجم 330 ملليمترًا يشبه عصر محلات الصودا الأمريكية في ثلاثينيات القرن العشرين.

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