مفاجأة تنتهي بكلمة "نعم".. ملكة جمال لبنان قريبًا إلى القفص الذهبي

أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني نبأ خطوبتها من حبيبها الذي تقدم لها بطريقة "رومانسية".

وشاركت رينا متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" بمجموعة لقطات توثّق موافقتها على طلب الزواج.

وقد فاجأت رينا المتابعين بالأمر وأظهرت حبيبها للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي ظهر في الصور وهو يجثو على ركبتيه طالبًا الزواج منها.

وعلّقت رينا على الصور بالقول: نعم قبلت.

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وبعدما نشرت صور الليلة الساحرة، كشفت رينا لموقع LBCI تفاصيل المفاجأة الّتي انتهت بكلمة "نعم" كاشفةً للمرة الأولى عن هوية زوجها المستقبلي.

وصرّحت رينا أن طلب الزواج جاء كمفاجأة لم تعلم بها سابقًا، وأضافت "كنا لوحدنا، بس أكيد رجعنا خبّرنا العيلة والأصدقاء".

وأوضحت رينا أن هذه الخطوة هي ما قبل مرحلة الخطوبة وبالتالي لا يزال هناك وقت للوصول إلى مرحلة الزفاف، مشيرة الى أنها تتمنى الزوج في الكنيسة.

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وتقول رينا شيباني للـ LBCI، "لا أعلم اذا سيكون الزفاف في لبنان أو خارجه، من المبكر التحدّث عن هذه التفاصيل.. قد يكون في لبنان لجمع أكبر عدد من أفراد العائلة".

ويبقى السؤال: من هو سعيد الحظ الّذي خطف قلب ملكة جمال لبنان؟

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تكشف رينا شيباني للمرة الأولى للـ LBCI أن الشاب يُدعى فادي علم وقد تعرّفا على بعضهما البعض قبل حوالي سنة.

يذكر أن رينا شيباني هي ملكة جمال لبنان لعام 2012 من مواليد زحلة شرق لبنان.

تنافست رينا مع شقيقتها التوام رومي شيباني .يبلغ طول رينا 178 سم ومن هواياتها السباحة والطهي، حاصلة على ماجستير في الهندسة الداخلية من جامعة الروح القدس - الكسليك (USEK).

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