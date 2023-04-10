مفقود ثادق يثير قلق السعوديين.. ما هي قصته؟

البوابة - دشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة شعبية، تحمل عنوان مفقود ثادق، للمساعدة في البحث عن الشاب فهد الدريهم المتغيب عن منزل ذويه منذ 6 أيام

وعبر وسم #مفقود_ثادق_فهد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاصيل حول الشاب المفقود فهد الدريهم مرفقة بأرقام هواتف من أجل التواصل مع عائلته في حال تم العثور عليه أو التوصل إلى أي معلومة قد تساعدهم في العثور عليه.

مفقود ثادق

وأشار المغردون السعوديون إلى أن الشاب الغائب فهد الدريهم خرج مترجلًا من منزل ذويه الكائن في محافظة ثادق، الواقعة في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الرياض، يوم الاثنين الماضي، 14 رمضان 1444 هـ.

كما ذكر المغردون بأن الشاب فهد يعاني من مرض التشتت الذهني وهو الأمر الذي زاد من صعوبة العثور عليه.

وأشار مغردون إلى أن الشبا كان يرتدي ثوب بني اللون وحافي القدمي ولا يملك هوية شخصية أو بطاقة بنكية أو أي وثيقة شخصية تعرف عليه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع الحملة، وأشاروا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت البحث عنه منذ أيام لكن دون جدوى.