" مفقود جدة " يثير تعاطف السعوديين.. وحملة مكثفة على "تويتر" للعثور عليه

تصدر وسم "#مفقود_جدة" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية بعد مرور أكثر من 20 يومًا على تغيب رجل يعاني اعتلالات نفسية وصحية عن منزل ذويه.

وكشف المغردون عبر الوسم المذكور بأن المواطن المدعو غازي محمد اليحيوي الحربي خرج من منزل ذويه الكائن في حي الحمدانية بمدينة جدة منذ يوم الثلاثاء الماضي 11 أغسطس ولم يعد حتى هذه اللحظة.

كما تناقل النشطاء على موقع التدوين صورة الإعلان الذي نشره ذوي المتغيب غازي محمد اليحيوي الحربي المكتوب بـ6 لغات بينها الإنجليزية والهندية والفارسية بالإضافة إلى العربية مرفقًا برقم هاتفهم للتواصل معهم في حال تم التعرف عليه.

كما رصدت عائلة المتغيب غازي محمد اليحيوي الحربي مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه ومقدارها 10 آلاف ريال سعودي.

وطالب رواد موقع التدوين إلى تناقل صورة المتغيب على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية لعل أحدهم يكون سببًا في العثور عليه.

في حين أكد أحد أقاربه أن ذوي المتغيب غازي بحثوا عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية، وكان يرتدي وقت فقدانه "تي شيرت" أبيض اللون، وبنطالًا أسود.

كما ناشد ذوي المتغيب عبر المواقع الإخبارية المحلية مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم 0594222259 أو 0540994424.