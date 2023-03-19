مفقود كبد يثير قلق الكويتيين.. مبارك الرشيدي يختفي في ظروف غامضة

البوابة - أثار الشاب الكويتي مبارك علي العويمري الرشيدي قلق الكويتيين إثر اختفاءه في ظروفٍ غامضةٍ في منطقة كبد التابعة لمحافظة الجهراء، في قضيةٍ باتت تُعرف إعلاميًا بـ"مفقود كبد".

وأطلقت عائلة الشاب الرشيدي نداء استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمساعدتهم في العثور على ابنهم المفقود منذ 13 مارس الجاري في منطقة كبد.

مفقود كبد

وأرفقت عائلة الشاب الرشيدي مناشدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة لابنهم المفقود قد تساعد في تقصي أثره مع رقم هاتف للتواصل معهم في حال تم العثور عليه.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مع نداء عائلة الشاب علي الرشيدي بتفعيل وسم يحمل اسم الشاب المفقود لتداول أو نشر أي معلومة قد تساعد ذويه في العثور على ابنه المفقود "مفقود كبد".

وطرح المغردون عبر منصة "تويتر" العديد من التساؤلات حول سبب اختفاء الشاب مبارك الرشيدي منذ ما يقارب الأسبوع وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء فقدانه أم لا.

وأعرب النشطاء عن أملهم الوصول لأي معلومات تدلل على الشاب المفقود سائلين الله بأن يرده سالمًا معافى لذويه.

وزعم عدد من المغردين العثور على الشاب الرشيدي، إلا أن شقيقه نفى ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في تطبيق "سناب شات" ومطالب عدم الانسياق وراء أي معلومة دون التثبت من صحتها.

استنفار أمني

نشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا رسميًا بتاريخ 16 مارس 2023 لكشف تطورات قضية الشاب علي الرشيدي، المعروفة إعلاميًا بـ"مفقود كبد".

وكشفت الوزارة في بيانها الرسمي إلى أن الجهات الأمنية المختصة وجناح طيران الشرطة التابع لها تستنفذ أجهزتها للبحث عن المواطن المفقود في منطقة كبد.

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين الاتصال على هاتف الطوارئ (112) في حالة وجود أي معلومات تساعد على العثور على الشاب المتغيب.