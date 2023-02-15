وصفه بـ "رأس الفتنة".. الصدر يدعو إلى عدم عرض مسلسل معاوية

البوابة - طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكبر تيار شعبي شيعي في العراق، قناة "ام بي سي – mbc" السعودية بعدم بث مسلسلًا تاريخيًا يحمل اسم الصحابي معاوية بن أبي سفيان ويتناول سيرة حياته وذلك في شهر رمضان المبارك.

وافتتح مقتدى الصدر دعوته، التي وجهها للقناة السعودية في بيان رسمي نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين تويتر، بعبارة "من الأجدر والأفضل بل المتعين".

وأشار الصدر في بيانه الموجه للقناة السعودية أن ما دفعه لتوجيه هذا الطلب في بيان رسمي هو لتحفظه على شخص الصحابي "معاوية بن أبي سفيان" ووصفه بأنه "رأس الفتنة الطائفية وأول من سب الصحابة وأول من خرج عن إمام زمانه". (حسب قوله)

كما ذكر الصدر في بيانه إلى أن معاوية بن أبي سفيان أول من قتل الصحابة رضوان الله عليهم وأو من خرج عن زمانه وشق صف الوحدة الإسلامية. (حسب قوله)

وقال الصدر في تغريدته إلى أن مسلسل معاوية لا يتناسب مع السياسة الجديدة "المعتدلة" التي تنتهجها دولة السعودية التي وصفها بـ"الشقيقة"، مشيرًا إلى أن المسلسل يعد "إساءة" لمشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها".

مسلسل معاوية

في أغسطس الماضي، بدأت مواقع إخبارية معنية بأخبار الفنانين والمشاهير تداول أنبها حول بدء تصوير مسلسل تاريخي يتناول سيرة حياة الصحابي معاوية بن أبي سفيان يضم نخبة من نجوم العالم العربي.

كما يجسد الممثل الأردني إياد نصار شخصية الصحابي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما تجسد الفنانة سهير بن عمارة شخصية هند بنت عتبة، والدة معاوية بن أبي سفيان.

كما تضمنت التفاصيل المتداولة أن العمل التاريخي سيتم تصويره في استديوهات "كارتاغو فيلم" بمدينة الحمامات في تونس ويتألف من 30 حلقة.

أبطال مسلسل معاوية

لجين إسماعيل

أيمن زيدان

سامر المصري

محمد حداقي

ميسون أبو أسعد

إياد نصار

قصة مسلسل معاوية

وتدور أحداث مسلسل معاوية حول شخصية الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وفترة الصراعات الكبرى التي شهدتها الدولة الإسلامية بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان، ثم تولي علي بن أبي طالب الحكم واستشهاده وتولي الحسن ثم تنازله عن الحكم، وتولي معاوية ويزيد.