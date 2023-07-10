مقدمة مسلسل كونان الشهيرة بصوت أم كلثوم.. اسمعها الآن

البوابة - خلال السنوات القليلة الماضية، شهد العالم اهتمامًا كبيرًا بتقنية الذكاء الاصطناعي حتى استحوذت على تفكير الكثيرين فيما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور ومقاطع الفيديو التي تم تطويرها عبر هذه التقنية "الذكية" والتي توفر قوة معالجة موازية سريعة ورخيصة ودقيقة.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت تقنية الذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا لدرجة أنه بات بإمكان مستخدميه إنشاء مقاطع صوتية بأصوات فنانين عالميين سواء أحياء كانوا أم أموات.

هل سمعت مقدمة مسلسل كونان الشهيرة بصوت أم كلثوم؟

آخر هذه المقاطع الصوتية، كانت إعادة طرح شارة أغنية المسلسل الكرتوني كونان، والتي أدتها الفنانة السورية رشا رزق قبل سنوات، بصوت الفنانة المصرية أم كلثوم الملقبة بكوكب الشرق.

وكعادتهم، استقبلت منصات التواصل الاجتماعي شارة كونان بصوت أم كلثوم بانقسامٍ شديدٍ، بين من رأى أن النتيجة مذهلة وأبدوا إعجابهم الشديد بإحياء صوت أم كلثوم من خلال أغاني سبيستون.

في المقابل، أبدى عدد من المغردين تخوفهم من تشويه تراث كوكب الشرق الغنائي خاصة مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي الذي بات يشكل تهديدًا لتراث الفنانين وتشويهه، حتى لقي صانعوها اتهامات بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأحد أشهر مطربي الوطن العربي.

ووفقًا للمادة (181) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، يعاقب القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف، لمن يعتدي على أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف.

ويدخل في العقوبة: "بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي، أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور، بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور".

