مقطع مصور جديد لـ "الأمير النائم".. كيف احتفل باليوم الوطني السعودي

نشرت الأميرة ريما بنت طلال آل سعود، مقطع فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال، المعروف بـ"الأمير النائم"، وهو يحتفل باليوم الوطني السعودي الـ91 الذي صادف يوم الخميس الماضي 23 سبتمبر 2021.

وظهر الأمير النائم وهو يحتفل من على سرير غيبوبته المتواصلة منذ أكثر من 15 عامًا حيث تعرض لحادث سير عام 2005، تسبب بنزيف في رأسه.

حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك . pic.twitter.com/VwnCjAazJc — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) September 26, 2021

وظهر الأمير النائم في مقطع الفيديو وهو محاط بالعلم السعودي فيما يُسمع صوت النشيد الوطني السعودي:

سَارِعِي لِلْمَجْدِ وَالْعَلْيَاء مَجِّدِي لِخَالِقِ السَّمَاء

وَارْفَعِ الخَفَّاقَ أَخْضَرْ يَحْمِلُ النُّورَ الْمُسَطَّرْ

رَدّدِي اللهُ أكْبَر يَا مَوْطِنِي

مَوْطِنِي عِشْتَ فَخْرَ الْمُسلِمِين عَاشَ الْمَلِكْ: لِلْعَلَمْ وَالْوَطَنْ

ودعت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال بالشفاء والحفظ للأمير الوليد بن خالد بن طلال.

من هو الأمير النائم ؟

يذكر أن قصة الأمير النائم، لدخوله في غيبوبة منذ 15 عامًا، تعود لعام 2005 حين كان في عمر الثامنة عشر، حين تعرض لحادث مرور كان يقود سيارته بسرعة عالية، وأكد التشخيص العلمي والطبي بعد ذلك الحادث أن الأمير ربما يكون قد توفي في المخ، وستكون الوفاة السريرية بعد ساعتين إلى 72 ساعة من الحادث.

شاهد🔴

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في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة

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اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. pic.twitter.com/5vkqL0HlNe — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 1, 2021

ولكن على عكس توقعات الأطباء، إلا أن الأمير النائم، لا يزال على قيد الحياة ودخل في غيبوبة في المستشفى التخصصي بالعاصمة الرياض، منذ 15 عامًا على وقوع الحادث.

والده الأمير خالد بن طلال، عبر حسابه على موقع التدوين القصير تويتر، يحرص على مشارة متابعيه الكثير من الفيديوهات التي تكشف عن وضعه نجله، وفي كل مرة يكشف عن تحريك الأمير النائم ليده أو أصابعه.

في بداية الحادث، لم يحرك الأمير النائم أيًا من أطرافه لمده ثلاث سنوات، ولكنه مازال على قيد الحياة ومع ذلك لم يفقد والده وعائلته الأمل في عودته إلى الحياة مرة أخرى.

تقول التقارير الصحفية السعودية، إنه في عام 2017، تعرض الأمير النائم لتدهور مفاجئ في صحته، بعد قرابة 11 عامًا من الاستقرار، بعد إصابته بنزيف مفاجئ في الرئة، لكن حالته عادت إلى الاستقرار مرة أخرى.

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