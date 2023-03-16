ملابس شفافة وحركات أنثوية.. هل يعلن المصارع السعودي منصور الشهيل مثليته؟

البوابة - أثار المصارع السعودي منصور الشهيل جدلًا في منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهر مؤخرًا بملابس شفافة ويقوم بحركات مريبة وكأنه يتعمد إظهار الجانب الأنثوي من شخصيته.

وشوهد المصارع الشهيل في مقطع فيديو جرى تداوله مؤخرًا في منصة "تويتر" وهو يحظى بالترحيب من قبل مقدم النزال مرتديًا قميص شيفون أسود مع "هوت شورت" رصاصي.

منصور الشهيل بملابس نسائية

يبدو أن المصارع السعودي "منصور الشهيل" أصبح من فريق "الشوادْ"



وش باقي يا دُنيا 🙃pic.twitter.com/bDmtg7syzl — سالفة (@Hashtagat_1) March 15, 2023

ولاحظ متداولو مقطع الفيديو حركات المصارع الشهيل التي طغت عليها الطابع الأنثوي بطريقة مثيرة للجدل دفعت الكثيرين للتساؤل عما إذا كان المصارع يستعد للكشف عن ميوله الجنسي الشاذ.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة معرفة مكان أو توقيت التقاط هذا الفيديو، إلا أن صفحة المصارع الشهيل كانت مليئة بالفيديوهات المشابهة والتي على ما يبدو أنها جزءًا من برنامج كوميدي يجري تصويره لصالح مؤسسة مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية - WWE.

ويحمل البرنامج الذي يقدمه منصور اسم máximum måle modėls إلى جانب عدد من المشاهير ومنهم ماكس دوبري و ma.çé.

من هو منصور الشهيل

مصارع محترف سعودي الجنسية من مواليد مدينة الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 1995.

عاش منصور الشهيل معظم حياته في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تدرب على يد ‬الشقيقين‭ ‬التوأمين‭ "‬داستن‭ ‬وديريك‭ ‬ميهل"،‭ ‬المعروفين‭ ‬باسم‭ ‬الـ"ستونر‭ ‬برازرس".

انضم ‬الشهيل لاحقًا‭ ‬إلى ‬"دبليو‭ ‬دبليو‭ ‬إي‭ ‬بيرفورمنس‭ ‬سنتر - WWE Performance Center”‮حيث تلقى تدريبات مكثفة إلى جانب عدد من نجوم رياضة ألعاب القوى .

في بداية مسيرته الرياضية، لقب منصور الشهيل بـ"ماني فابيرينو" و"بيغ موني ماني".

شارك منصور في عدد من النزالات المحلية والدولية كما ربح البطولة الرئيسية في ‬مبارزات‭ ‬الـ‭ ‬EBPW‭ - ‬ إيست‭ ‬باي‭ ‬برو‭ ‬ريستلينغ‮".

كما شارك الملاكم منصور الشهيل ‬في مبارزات "المعركة الملكية" التي استضافها ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭.

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