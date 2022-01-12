ملعب مرسول بارك يستضيف مباراة كأس موسم الرياض : الموقع – التذاكر

يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض مباراة كأس موسم الرياض والتي سيلعب فيها نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد إقامة المباراة التاريخية ومكانها من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

ومن المقرر أن يواجه ناديا الهلال والنصر السعوديين، باريس سان جيرمان الفرنسي، في 19 يناير الجاري على كأس موسم الرياض بملعب مرسول بارك.

نستعرض لكم فيها هذا التقرير تفاصيل عن ملعب مرسول بارك الذي سيدخل التاريخ بهذا اللقاء الناري.

ملعب مرسول بارك

يُعد مرسول بارك - Mrsool Park أحد أشهر الملاعب الرياضية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية البالغ عددها ثمانية وأربعين ملعبًا واستاد كرة قدم موزعة على عدة مدن سعودية ومنها الرياض وجدة وأبها ومكة المكرمة وغيرها.

في 7 مايو 2015 تم افتتاح الملعب من قبل جامعة الملك سعود، وأطلق عليه في البداية اسم "استاد جامعة الملك سعود"، وذلك بهدف استضافة العديد من الأنشطة الرياضية الخاصة بالجامعة وطلابها.

في 17 نوفمبر 2020 تملكت شركة الوسائل السعودية المعلب واختارت له اسم ملعب مرسول بارك.

استضاف الملعب العديد من الأحداث الرياضة الهامة ومنها حدث "دبليو دبليو إي كراون جول" في شهر نوفمبر من عام 2018، ومباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أقيمت بين الهلال وأوراوا.

في أكتوبر 2017 م اتفق نادي الهلال مع جامعة الملك سعود لاستثمار ملعب الجامعة الرياضي لاستضافة مباريات الفريق في كافة المسابقات، وليكون الملعب هو ملعب نادي الهلال الرسمي، كأول نادي سعودي يملك هذا الحق.

موقع ملعب مرسول بارك

يقع الملعب بالقرب من جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض على شارع عبدالله آل شيخ.

مقاعد ملعب مرسول بارك

يبلغ عدد المقاعد في ملعب مرسول بارك 25 ألف مقعد للمتفرجين، وتم تقسيمهم كالآتي:

الدرجة الثانية والثالثة: 22 ألف مقعدًا

22 ألف مقعدًا الدرجة الأولى: 2000 مقعدًا

2000 مقعدًا كبار الشخصيات: 88 مقعدًا

88 مقعدًا المقصورة الملكية: 3 مقاعد

3 مقاعد الإعلام: 42 مقعدًا

42 مقعدًا ذوي الاحتياجات الخاصة: 76 مقعدًا

بوابات ملعب مرسول بارك

بوابة للجماهير ولبيع التذاكر

5 غرف بث تلفزيوني وإذاعي

قاعة خاصة بالمؤتمرات الصحفية

مساحة ملعب مرسول بارك

تبلغ مساحة ملعب مرسول بارك حوالي 7140 متر مربع بعرض 86 متر مربع وطول 108.

تسمية ملعب مرسول بارك

كان يحمل اسم ملعب جامعة الملك السعود، لكن في 2020 تم عقد مناقصة لاختيار الاسم الجديد، وفازت به شركة مرسول، التي اختارت اسم "مرسول بارك" والذي يعني الشيء المرسل باعتبارها شركة توصيل.

أما فيما يتعلق باختيار كلمة بارك، فهي كلمة انجليزية تعني حديقة، أو متنزه، وهي تتناسب مع الملعب الذي أقيم لاستضافة الفعاليات الترفيهية المتعلقة بعالم الرياضة.

تصميم ملعب مرسول بارك

نجحت شركة هاشم للمقاولات في بناء الملعب وفقًا للمواصفات العالمية وقواعد الفيفا للألعاب الدولية بتكلفة وصلت إلى 215 مليون ريال سعودي.

جاء تصميم ملعب مرسول بارك وكأنه مغطً بجلد خارجي معدني باللون الذهبي أو البني وذلك اعتمادًا على أشعة الشمس وتوقيت التقاط الصورة.

أما الجانب الغربي من الملعب جاء بكسوة خارجية مختلفة، من الناحية الهيكلية، حيث تكون الحوامل بسيطة ولها تصميم قياسي للغاية مما يخلق حلقة واحدة موحدة حول الملعب.

وتم بناء مدرجات الملعب بشكل أساسي من الخرسانة المصبوبة في الموقع، وتعلوها خطوات مسبقة الصب.

وتعلو منطقة الجمهور أضلاع خرسانية توفر الدعم لنظام الجمالون الفولاذي الرقيق، فيما جاء السقف منحني قليلًا فوق المدرج الرئيسي.

ويغطي مدرجات الملعب سقفًا صلبًا يحمي من الأمطار كما يوفر وصوًلا كافيًا لأشعة الشمس ويوفر دعمًا للإضاءة الاصطناعية.

ملعب مرسول بارك تذاكر

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