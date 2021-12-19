ملكة جمال أمريكا 2022 تدخل التاريخ .. ذات أصول كورية قادمة من ألاسكا

دخلت الحسناء "إيما برويلز" التاريخ باعتبارها أول أمريكية من أصول كورية قادمة من ألاسكا لتحمل لقب ملكة جمال أمريكا 2022.

وقالت إيما برويلز بعد تتويجها باللقب: "لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأصبح ملكة جمال أمريكا خلال مليون عام، في البداية اعتقدت أنهم أخطأوا لكن المتسابقات الأخريات أكدن لي بأن فزت باللقب وبأني سأكون ملكة جمال أمريكا".

وتابعت: "لم أصدق ذلك، أنا ممتنة جدًا لكل شخص دعمني لفترة طويلة، ويسعدني جدًا أنني تمكنت من إعادة لقب ملكة جمال أمريكا إلى ولاية ألاسكا لأول مرة في التاريخ".

يذكر أن مسابقة ملكة جمال أمريكا، التي تطورت بعيدًا عن التركيز على المظهر إلى التركيز على القيادة والموهبة ومهارات الاتصال، لم تُقام العام الماضي بسبب وباء كورونا.

وتأتي أصول "برويلز" الكورية من جديها (من جانب أمها) اللذان هاجرا إلى أمريكا في شبابهما وكونا أسرتهما هناك، ثم أنجب جديها والدتها والتي تزوجت بدورها رجل أمريكي وأنجبا برويلز في النهاية.

وقالت "برويلز"، البالغة من العمر 20 عامًا، إن أجدادها هاجروا من كوريا إلى أنكوريج منذ حوالي 50 عامًا، قبل ولادة والدتها: "على الرغم من أن أمي كورية، إلا أنها ولدت وترعرعت في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا".

وخلال خطابها، شكرت برويلز والديها وأسرتها الكورية الأمريكية وخاصة جديها الكوريين لأنهما هاجرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن فخرها بكونها أول كورية أمريكية تفوز بلقب "ملكة جمال أمريكا".

وقالت أيضا أنها تنوي الترويج بنشاط للألعاب البارالمبية (أولومبياد خاص بذوي الاحتياجات الخاصة) بما أن شقيقها دائمًا ما يشارك في هذا الحدث كرياضي مصاب بمتلازمة داون.