ملكة جمال الكون تترك الهند وتتجه نحو نيويورك

أعلنت ملكة جمال الكون الهندية "هارناز ساندو" انتقالها للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء عامًا كاملًا في العمل مع منظمة ملكة جمال الكون.

وتعد "ساندو" ثالث ملكة جمال هندية تفوز بلقب ملكة جمال الكون في المسابقة التي أقيمت في ديسمبر الماضي متفوقة على 79 متسابقة أخرى في المسابقة العالمية التي أقيمت بإيلات في دولة الاحتلال الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تقيم "ساندو" في نيويورك طوال فترة حكمها كملكة جمال الكون لمدة عام، حيث ستعمل من أجل تحقيق أهدافها والأهداف الأوسع للمنظمة.

وذكرت "ساندو" سابقًا بأنها مدافعة قوية عن تمكين المرأة، لا سيما حقوقها الدستورية في التعليم والوظائف وحرية الاختيار، مشيرة إلى أنها استمدت قوتها من والدتها طبيبة أمراض النساء في المخيمات الصحية.

ونشر الحساب الرسمي لملكة جمال الكون على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يوم الخميس لوصول "ساندو" إلى شقتها في نيويورك، حيث أمضى الفائزون في المسابقة السابقة عامهم في الخارج.

وتقول "سادو" في المقطع، قبل أن تدخل شقة جميلة وكبيرة وحديثة: "أحاول السيطرة على مشاعري، تخيل، لقد أتيت من الهند، ووصلت مطار الدوحة، ثم أمضيت رحلة طويلة استغرقت 14 ساعة إلى نيويورك”.

ملكة جمال الكون هارناز ساندو

ولدت هارناز ساندو في شانديغار بالهند.

طالبة ماجستير في الإدارة العامة.

عملت في مجال عرض الأزياء.

مثلت في العديد من الأفلام البنجابية مثل Yaara Diyan Poo Baran و Bai Ji Kuttange.

أعربت "ساندو" عن رغبتها في اقتحام عالم بوليوود، إذ قالت: "احلم في الظهور لأول مرة مع النجم شاروخان، لدي رؤية للتأثير على الناس وكسر الصور النمطية لما تكون عليه المرأة وما يمكن أن تكونه، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال التمثيل. لأنه في أيامنا هذه ، يتعرض الناس للترهيب الشديد، ويتأثرون بشدة بالأفلام. هذه هي الطريقة التي يمكنني من خلالها التأثير على الناس وإلهامهم باتباع شغفي".