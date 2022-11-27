"ملكة جمال كرواتيا بإطلالة فاضحة في مونديال قطر"

تعرضت ملكة جمال كرواتيا السابقة "إيفانا نول" لانتقادات عارمة بعد ارتدائها ملابس فاضحة خلال تواجده في العاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة منتخب بلادها المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 ضمن المجموعة السادسة.

وتفاخرت "إيفانا" بإثارتها للجدل وعدم التزامها بالتعليمات التي أصدرتها السلطات القطرية أجبرت فيها الزوار والضيوف على احترام قواعد اللباس طوال فترة المونديال والمستمرة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ولم تكتفِ “إيفانا” باستعراض ملابسها الفاضحة داخل استاد البيت، حيث شهد لقاء المنتخبين الكرواتي والمغربي، بل قامت باستعراض جسدها بملابس السباحة على أحد شواطئ الدوحة.

وعبر النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم بالانتهاك الواضح والصريح لملكة جمال كرواتيا لقوانين الملابس في الدولة الإسلامية المضيفة.

وأشار كثيرون إلى أن الموديل البالغة من العمر 30 عامًا لم تظهر أي علامات على الندم أو التراجع على إطلالاتها الجريئة بل قامت بنشر صورها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت صفحات إخبارية إلى أن "إيفانا" قد تواجه احتمالًا بالترحيل من قِبل المسؤولين القطريين غير الراضين عن إطلالتها الجريئة على أرضهم.

وكانت هيئة السياحة القطرية قد حثت الزوار (رجالاً ونساءً) على ارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، وكذلك أثناء القيادة.

يذكر أن لقاء المنتخب الكرواتي لكرة القدم أمام المغرب قد انتهى بالتعادل السلبي ( 0-0 ).