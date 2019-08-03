ملك تايلاند يتزوج من عشيقته بحضور زوجته!

بعد إقرار تعدد الزوجات، قرر ملك تايلاند ماها فاغير الونغكورن الزواج من إحدى الممراض التي تعمل في الجيش ضمن حفل علني حضرته زوجته سوثيدا التي مر على ارتباطه بها 3 أشهر فقط .

وبزواجه هذا جعل ملك تايلاند 67 عامًا والذي يصفه شعبه بغريب الأطوار عشيقته ملكة على الشعب، واحتفل الملك ماها بزواجه على سنينات ونغفاغيرأباكدي 34 عامًا، في يوم عيد ميلاده الـ 67، وتواجدت إلى جانبه زوجته الملكة سوثيدا التي شهدت مراسم الاحتفال كاملة.

ووفقًا للتقاليد الملكية التايلاندية قام الملك بصب الماء الاحتفالي على رأس زوجته الجديدة والتي كانت مستلقية على الأرض في مستوى أقل من قدمي الملك، وتم عرض المراسم على الشاشة العامة.

وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها تايلاند وجود أكتر من زوجة للملك خلال الحكم الملكي منذ عام 1932، وبالرغم من هذا لم يواجه هذا الأمر أي انتقاد أو هجوم من قبل الشعب التايلاندي الذي اعتاد على تصرفات الملك الغريبة.

يُشار إلى أن ملك تايلاند ماها فاغير الونغكورن كان قد تزوج من مضيفة الطيران سوثيدا فاغيرونغكورن نا أيوديا، والتي تعمل في شركة الخطوط الجوية التايلاندية قبل 3 أشهر فقط.