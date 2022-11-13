ملهم فيلم "ذا ترمينال".. وفاة إيراني علق في مطار باريس 18 عامًا

توفي مهران ناصري ، اللاجئ الإيراني العالق في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية منذ 18 عامًا، إثر نوبة قلبية أصابته يوم أمس السبت عن عمر يناهز الـ77 عامًا.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة والكوادر الطبية في المطار الفرنسي لم تنجح في إنعاش قلب اللاجئ مهران حيث كان يقيم في مبنى الركاب 2F بالمطار الفرنسي.

وأشارت التقارير الفرنسية إلى أن مهران، المشهور باسم سير الفريد مهران، كان يعيش في مبنى الركاب 2F مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة من حياته.

قصة مهران كريمي ناصري

وبدأت قصة اللاجئ الإيراني مهران في عام 1988 حين رفضت بريطانيا منحه اللجوء السياسي كلاجئ، على الرغم من التصريح بأن أمه اسكتلندية وأجبرته على العودة إلى مطار شارل ديغول الفرنسي حيث عاش في المبنى رقم 1 لمدة 18 عامًا.

وأمضى مهران سنواته داخل المطار في القراءة وكتابة المذكرات ودراسة الاقتصاد إلى أن غادر المطار لأول مرة في عام 2006 حين أدخل إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

فيلم المحطة – ذا ترمينال

وأصبح مهران كريمي ناصري وضعه غير التقليدي مصدر إلهام لفيلم ستيفن سبيلبرغ "المحطة – The Terminal" الذي صادر عام 2004، من بطولة النجم توم هانكس الذي روى قصة رجل من أوروبا الشرقية يقيم في مطار جون إف كينيدي بنيويورك بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة.

في عام 2003، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن سبيلبرغ قد اشترى حقوق قصة حياة ناصري من خلال شركة إنتاجه DreamWorks، ودفع ما يقرب من 250 ألف دولار.

فيلم ضائع في الترانزيت

كما كانت قصة اللاجئ الإيراني مهران مصدر الإلهام للفيلم الفرنسي "ضائع في الترانزيت - Tombés du ciel" والذي صدر عام 1993 من بطولة الممثل الفرنسي جاك روكفورت.

وتحكي قصة فيلم "ضائع في الترانزيت"، قصة رجل مكث في أحد المطارات لعدة أيام بعد أن فقد جواز سفره.

كما كان مهران ناصري أيضًا موضوع العديد من الأفلام الوثائقية والملخصات الصحفية.

كتاب "رجل المحطة"

كما كتب مهران ناصري سيرة ذاتية بعنوان "رجل المحطة -The Terminal Man" والتي نُشرت عام 2004، أي في الوقت الذي كان ما يزال يمكث في المطار وذلك بمساعدة الكاتب البريطاني آندرو دونكين.

وبعد سنوات، حوّلت سيرة "رجل المحطة" إلى كتاب نشر في كل من بريطانيا، ألمانيا، بولندا، اليابان والصين، وقد وصفته جريدة التايمز اللندنية بأنه "كتاب رائع ومزعج جدًا".

من هو مهران ناصري

ولد مهران ناصري في عام 1945 في مدينة مسجد سليمان الإيرانية.