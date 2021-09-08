ممثلة أردنية كويتية تتلقى تهديدات بالقتل من عائلة والدها وتستنجد بولي عهد أبوظبي

أطلقت الممثلة الأردنية الكويتية دانة المساعيد صرخة استغاثة بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل عائلة والدها في الأردن.

وتوجهت الممثلة دانه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتكشف تفاصيل القصة والتي بدأتها بتغريدة قالت فيها: "أنا دانه المساعيد أردنية الجنسية كويتية الأم أتعرض لتهديدات بالقتل فكل شفافيه علنيه من أسرة الأب وسبق واخذني والدي من أمي ورجعتني أمي قانونيًا لها وبعد ذلك ما تركوني ولا لحظه أعيش بسلام أطالب من أعلى السلطات بحمياتي لا تجعلوني الضحية القادمة وصلوا صوتي لكل مكان #محمد_بن_زايد".

وقالت عبر حسابها على "إنستغرام": "أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية".

وتابعت: "التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والأحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بدي الكويت إلي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد وهذي مو أول مرة توصلني التهديدات، فالسابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور أتمنى منكم توصولن صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم".

واستعرضت دانه المساعيد التهديدات التي وصلتها عبر رسائل "إنستغرام" والتي جاء فيها: "اسمعي يا حلوة، ودعي أحبابك الي انتي بينهم، يوم يومين بالكثير ثلاث وما عاد يشوفوكي، سلام يا بطة، وخذي نصيحة لا تسوي حركات وتفكري تبلغي حد لأنه محدش راح ينفعك وصلي سلامنا لسحورة وجسومي، هدر دمك على ايدنا وعارنا رح ينغسل كلها يومين".

وبعدها، انطلق وسم #انقذوا_دانه_المساعيد للمطالبة بتوفير الحماية للممثلة المتواجدة حاليًا في أبوظبي، وناشدوا سفارة الأردن في الإمارات بتقديم المساعدة لها حتى لا تكون الضحية الجديدة.

وأشار مغردون إلى أن دانه عاشت مع والدتها في الكويت بعد انفصالها عن والدها ولم تكن حياتها مستقرة حتى قامت أسرة والدها بخطفها وإرجاعها إلى الأردن، لكنها استطاعت الهرب إلى أبوظبي.

وأشار المغردون إلى أن دانة عاشت مع والدتها في الكويت بعد انفصالها عن والدها ولم تكن حياتها مستقرة وقاموا بخطفها لكنها استطاعت لتعود ولوادها مرة أخرى لكنها تلقت تهديدات بالقتل صراحة عبر حسابها على إنستغرام وتطلب الحماية من سارة الأردن.

وولدت أن دانة المساعيد في 3 أكتوبر 2001، بدأت مشوارها الفني عام 2009 خلال البرنامج الكوميدي طول بالك مع الفنان طارق العلي.

ومن مسلسلاتها: