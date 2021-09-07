حضور أردني أنيق في حفل زواج الأميرة ماريا أنونشاتا في فيينا

احتفلت الأميرة ماريا أنونشاتا أميرة دولة ليختنشتاين، الواقعة في أوروبا الوسطى، بزواجها من حبيبها إيمانويل موسيني في حفل أرستقراطي مدني أقيم يوم السبت الماضي.

وأقيم حفل الزفاف في كنيسة أبرشية من القرن الثاني عشر في فيينا، وهي كنيسة Schottenkirche، التي تتميز بتصميم داخلي ساحر على الطراز الباروكي، وهو مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن الذي ساد غربي أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتألقت الأميرة ماريا أنونشاتا (36 عامًا)، ابنة الأميرة مارغريتا من لوكسمبورغ والأمير نيكولاس أمير ليختنشتاين، بفستان أبيض من قماش ساتان من تصميم علامة "فالنتينو" الفاخرة بأكمام منتفخة.

وارتدت العروس تاج هابسبورغ فرينج الفاخر المصمم على شكل إكليل العائلة المالكة في ليختنشتاين، وأكملت إطلالتها بطرحة مطرزة بدقة يصل طولها إلى مرفقها.

وشهد حفل الزفاف توافد شخصيات ملكية من جميع أنحاء العالم بمن فيهم الأميرة ستيفاني من لوكسمبورغ، والأمير غيوم أمير لوكسمبورغ وزوجته، الدوقة الكبرى ستيفاني والأمير فيليكس وزوجته الأميرة كلير أميرة لوكسمبورغ.

ومن بين أفراد العائلة المالكة الأجانب الذين سافروا إلى فيينا الأمير البلجيكي "لورينز"، حيث لم يحضر الملك فيليب والملكة ماتيلد بسبب اتصالهما الوثيق بشخص مصاب بـ COVID-19.

كما كان من بين الحضور ولي العهد الأردني السابق الأمير الحسن بن طلال وزوجته السيدة ثروت محمد إكرام الله وهي من أصول باكستانية.

كما كشفت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لحفل الاستقبال الذي تلى الزفاف المدني في Gartenpalais أن الضيوف قد حظوا بمأدبة فخمة في قاعة رقص مذهلة.

في وقت لاحق، استبدلت الأميرة ماريا فستانها الساتان بفستان ثانٍ للمناسبة المسائية واختارت فستانًا على الطراز اليوناني بتفاصيل من الترتر وتاج Diamond Vine Leaves Tiara.

يذكر أن الأميرة ماريا هي عضوة في كل من عائلة ليختنشتاين الأميرية- وهي إمارة ناطقة بالألمانية تقع بين النمسا وسويسرا- وعائلة لوكسمبورغ.