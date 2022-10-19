ممثلة تخلع البرقع وتتعرى دعمًا للاحتجاجات في إيران

قررت ممثلة بوليوود ذات الأصول الإيرانية "إلناز نوروزي" دعم الاحتجاجات الغاضبة التي انطلقت في إيران، منذ منتصف سبتمبر الماضي، تنديدًا بمقتل الشابة مهسا أميني، بطريقة أثارت فيها تفاعلًا واسعًا حول العالم.

واختارت "إلناز" إلى الاحتجاجات الهائلة التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ أسابيع للتنديد بالقمع الذي تعيشه المرأة في إيران من قبل "شرطة الآداب".

ونشرت الممثلة "إلناز" مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر" ظهرت فيه وهي تخلع ملابسها رويدًا رويدًا حتى تَعرَت بشكلٍ كامل رافعة شعار "المرأة، الحياة، الحرية" المرتبط بالاحتجاجات في إيران.

وظهرت "إلناز" في بداية مقطع الفيديو وهي ترتدي البرقع والعباءة السوداء قبل أن تقوم بخلعهما ورميهما بعيدًا كاشفة عن ملابسها المؤلفة من بنطال الجينز الأزرق مع القميص الفضفاض.

وفي لحظات، سارعت الممثلة على خلع باقي ملابسها والتعري بشكلٍ كامل، وهي الطريقة التي اختارتها لإيصال رسالتها للسلطات الإيرانية بأن من حق المرأة أن ترتدي ما تراه مناسبًا.

وأرفقت إلناز مقطع الفيديو برسالة جاء فيها: "يجب أن يكون لكل امرأة، في أي مكان في العالم، بغض النظر عن المكان الذي تنتمي إليه، الحق في ارتداء ما تشاء ومتى تشاء وفي أي مكان ترغب في ارتدائه. ولا يحق لأي رجل أو أي امرأة أخرى الحكم عليها".

وتابعت: "لكل شخص وجهات نظر ومعتقدات مختلفة ويجب احترامها، الديمقراطية تعني القدرة على اتخاذ القرار ... يجب أن تتمتع كل امرأة بسلطة اتخاذ القرار بشأن جسدها. أنا لا أروج للعري، أنا أروج لحرية الاختيار".

الممثلة الإيرانية إلناز نوروزي

ولدت إلناز نوروزي في طهران وانتقلت إلى ألمانيا عندما كانت طفلة، وهي تعيش حاليًا في الهند.

قبل أن تبدأ مسيرتها المهنية في التمثيل ، كانت نوروزي تعمل لأكثر من 10 سنوات كعارضة أزياء عالمية لعلامات تجارية مثل Dior و Lacoste و Le Coq Sportive

تدربت إلناز نوروزي على الرقص التقليدي الفارسي، كما تعلمت رقصة الكاثاك في الهند.