اسم "ملاك" محرم شرعًا في السعودية

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نشر قائمة صادرة عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لضوابط التي تم إقرارها لتسجيل أسماء الأشخاص في السعودية من ضمنها تحرم اختيار اسم " ملاك " للمواليد الجدد.

وأوردت الأحوال المدنية خمسة ضوابط لتسجيل الاسم الأول، وهي :

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يجوز تسجيل الاسم معرفا بـ(ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة في المجتمع مثل (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد…).

يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، إذ لا تتم كتابة (السيد… ).

لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: (المعروف بكذا… ).

لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل (محمد صالح، محمد مصطفى).

يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: (عبدالرسول).

كما أفادت الأحوال المدنية بأنه يمنع تسجيل اسم “ملاك” وذلك لصدور فتوى تحرم التسمية به.

معنى اسم ملاك

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الملاك هو أحد الأرواح السماوية وقوام الأمر، وهي اسم مقتبس من ملائكة السماء.

أسماء تليق على اسم ملاك:

ميلكا، مالك، مملوك، ملكة، مليكة، مملوكة، ملك.

تحريم اسم ملاك

تختلف العلماء بشأن تسمية اسم ملاك على المواليد الجدد بين من أجاز التسمية به وصحة إطلاقه على المواليد الإناث وبين من حرم تسمية البنات بهذا الاسم وعدم جواز ذلك ولكل فريق منهم أسبابه وأدلّته.

يقول السائل: هل يجوز تسمية البنت باسم ملك؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب وبالله التوفيق: فإنه لا تنبغي تسمية الأنثى باسم " ملك" لما في هذا الاسم مما يوهم الوقوع في المحذور، فسدًا للذريعة تمنع التسمية بهذا الاسم وكذا التسمية باسم " ملاك " أيضًا، وقد قال الله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19] ).

وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى} [النجم: 27]. ولذلك فعليك اجتناب التسمية بهذا الاسم لما سبق ذكره، وهناك من الأسماء الحسنة للبنات الشيء الكثير.

فيما قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -رحمه الله- في كتابه المسمّى المناهي اللفظية: "أما تسمية النساء بأسماء الملائكة: فظاهر الحرمة، لأن فيها مضاهاة للمشركين في جعلهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم، وقريب من هذا تسمية البنت: ملاك، ملَكة، وملَك".