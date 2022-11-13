منتقبة تقتحم منصة عرض أزياء في الكويت .. وهويتها تفاجئ الجمهور

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لامرأة منتقبة تمشي على منصة عرض للأزياء إلى جانب مجموعة من عارضات الأزياء.

وظهرت السيدة المنتقبة في مقطع الفيديو المتداول وهي تلوح بيدها وتحيي الجماهير المتواجدة على جانبي منصة عرض الأزياء الذي قيل بأنه أقيم في أحد فنادق الكويت.

وكعادتهم، انقسمت آراء المعلقين بين مرحبٍ بظهور المنتقبة على منصة عرض الأزياء ونجاحها في لفت الأنظار لها، وبين منتقدٍ له واعتبروه خارج نسق العرض ولا يتناسب مع المكان.

في المقابل، طرح عدد من النشطاء العديد من التساؤلات حول هوية المرأة المنتقبة التي ظهرت على منصة عرض الأزياء في الكويت والسبب الذي قد يدفعها لاقتحام المنصة والقيام بإلقاء التحية على المتواجدين.

منتقبة تقتحم عرض أزياء في الكويت

ولاحقًا، نجح رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد هوية المرأة المنتقبة التي ظهرت في مقطع الفيديو وتبين بأنها مصممة الأزياء الكويتية ابتسام الهاجري التي حرصت على تحية الجماهير في نهاية عرض مجموعتها الجديدة من الفساتين.

وبعد الكشف عن هويتها، عبّر الكثير من النشطاء عن إعجابهم بإطلالة مصممة الأزياء ابتسام الهاجري المحتشمة وبأن التزامها الديني لم يمنعها من السعي وراء شغفها وتحقيق طموحها في مجال تصميم الأزياء.

كما ذكر أحد المعلقين أن نقاب مصممة الأزياء ابتسام زابدها تألقًا وتميّزًا عن بقية مصممي الأزياء في الكويت والوطن العربي.

ابتسام الهاجري

وعبر وسم "ابتسام الهاجري"، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن شعورهم بالفخر والاعتزاز بالنجاح الذي حققته مواطنتهم في مجال تصميم الأزياء.