فتيات يروجن لأحد المنتجات في الشارع بملابس فاضحة.. والزبائن من السائقين

أثارت مجموعة من الشباب والفتيات جدلًا في الشارع الكويتي بعدما اتبعوا طريقة "مبتذلة" للترويج لبيع عصير من عربة "فود ترك" على الطريق العام في منطقة كبد.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا فتاة ترتدي ملابس جريئة جدًا تنادي المركبات والشاحنات للوقوف للشراء من منتجاتهم، بطريقة أثارت استياء كثير من الكويتيين على "تويتر".

وطالب عدد من المغردين محاسبة الفتاة والشباب الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول وطالبوا بمحاسبتهم لممارستهم أفعالًا فاضحة على الطريق العام.

وانتقد العديد من المغردين الأفعال التي مارستها الفتاة في مقطع الفيديو وأطلقوا عليها اسم "فتاة كبد" نسبة إلى المكان الذي نُصبت فيه عربة "فود ترك" من أجل بيع العصائر.

القبض على فتاة كبد

وبعد ساعات من تداول مقطع الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على مجموعة من الأشخاص مارسوا أفعالًا فاضحة على الطريق العام بتهمة مخالفة الآداب العامة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية وجرى نشره عبر الصفحة الرسمية على "تويتر" ما يلي:

فتاة كبد تعتذر من الشعب الكويتي

دفع الهجوم الشرس الذي تلقته الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ" فتاة كبد " والإجراء الأمني بحقها إلى تقديم اعتذار للشعب الكويتي عما بدر منها بعد ضبطها ومن كان معها بتهمة مخالفة الآداب العامة.

ونفت الفتاة في تصريح نقله حساب "المجلس" الكويتي علمها بتصوير الفيديو ونشره عقب حالة الاستياء التي أبداها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة للموقع الإخباري: "قامت صديقتي بتصويري ونشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون علمي أو موافقتي".

وأبدت الفتاة أسفها عما بدر منها في المقطع المتداول، وأكدت أنه "غير متعمد ولا مقصودًا منها ودون علمها"، لافتة إلى أن "ما صدر من تصرف لا ينتمي للمجتمع الكويتي المحترم المحافظ".