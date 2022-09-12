عارضة أزياء تتوج بلقب ملكة جمال البحرين .. والجمهور يشبهها بـ رجوة آل سيف

توّجت عارضة الأزياء البحرينية الروسية إيفلين عبد الله خليفة بلقب ملكة جمال البحرين 2022 في المسابقة التي أقيمت على مدار أيام لاختيار ممثلة البحرين في مسابقات الجمال العالمية خلفًا لـ منار نديم الدياني التي دخلت التاريخ كأول ملكة جمال تمثل البحرين دوليًا.

وفي الحفل الختامي الذي أقيم أمس الأحد، 11 أيلول 2022، اختارت لجنة التحكيم المؤلفة من الممثلة المصرية مي عمر، وجيري سول من بلاك آيد بيز، والمؤثرة فريال مخدوم، عارضة الأزياء إيفلين من بين 7 فتيات تأهلن للمرحلة النهائية.

إيفلين عبد الله خليفة

ومنحت ملكة جمال البحرين 2021 منار نديم دياني التاج لخليفتها إيفلين التي ستبدأ استعداداتها لتمثيل البحرين في مسابقات الجمال الدولية.

كما جرى منح لوجان يعقوب (18 عامًا) لقب الوصيفة الأولى، فيما منح لقب الوصيفة الثانية بالتساوي لمريم ناجي وشرين أحمد.

إيفلين عبدالله خليفة و رجوة آل سيف

وفي الوقت الذي أبدى الكثير من المعلقين إعجابهم بجمال ملكة جمال الكون البحرين إيفلين عبد الله، شبهها الكثيرون بالآنسة رجوة بنت خالد آل سيف، المهندسة المعمارية السعودية وخطيبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله الثاني.

وذكر معلقون أن كلتاهما، إيفلين عبد الله خليفة والآنسة رجوة تمتعان ببشرة حنطية جذابة، وشعر متموج وابتسامة لطيفة، إلَّا أن أوجه الاختلاف- كما يراه البعض- طول الشعر.

إيفلين عبدالله خليفة

وفي فقرة السؤال والجواب، استحوذت إجابة إيفلين على قلوب لجنة التحكيم التي وجهت لها سؤال: "متى تعتقدين أن المرأة تصبح متمكنة؟" والتي جاءت إجابتها على النحو التالي:

"أعتقد أن المرأة تصبح قوية عندما تعرف نفسها، وعندما تعرف قيمها، وعندما تعرف ما هي قادرة عليه، كما أن المرأة المتمكنة هي نموذج يحتذى به للأشخاص الذين تؤدي أفعالهم إلى النجاح، وأنا هنا لأكون تلك المرأة لقيادة كل الناس إلى النجاح والإيمان بأنفسهم".

وذكرت إيفلين عبد الله خليفة أنها مدافعة عن التعليم وتسعى أيضًا إلى رفع مستوى الوعي حول مرض فقدان الشهية الذي تعاني منه.

ملكة جمال الكون البحرين إيفلين عبد الله

وبعد تتويجها باللقب، قالت إيفلين: "هدفي الرئيسي في الحياة هو العثور على النجاح إلى جانب الإيمان بنفسي لأنني عانيت كثيرًا مع هذه المشكلة في حياتي. وأدركت أنه عندما تؤمن بنفسك، يمكنك تحقيق أي شيء".

عندما سُئلت عن تجربتها في ملكة جمال الكون البحرين 2022، قالت إيفلين: "لقد غيرتني مسابقة ملكة الجمال كثيرًا. ففي هذا الوقت القصير، أصبحت شخصًا مختلفًا تمامًا، نسخة أفضل من نفسي".

من هي إيفلين عبد الله خليفة

ولدت لأب بحريني وأم روسية

تعمل في عرض الأزياء

ملكة جمال البحرين

تم فتح باب التقديم للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون البحرين 2022 في يونيو الماضي، وتقدمت نحو 300 فتاة تراوحت أعمارهن بين 18 و28 عامًا.

واشترطت المسابقة على المتنافسات بأن يكن عزباوات ويحمل جواز سفر بحريني كي يتمكن من المشاركة في المسابقة.

وفي سلسلة من 7 حلقات تم بثها على الإنترنت، انطلقت مسابقة ملكة جمال الكون البحرين 2022 ، فيما كان الحفل النهائي يوم أمس الأحد 11 أيلول.

ملكة جمال البحرين 2021

دخلت منار نديم دياني التاريخ باعتبارها أول فتاة تمثل البحرين في مسابقات دولية.

وأثارت منار الجدل حين شاركت في مسابقة اختيار ملكة جمال الكون 2021 والتي أقيمت في دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل أشهر.

كما لفتت منار الأنظار لها في المسابقة الدولية حين استبدلت ملابس السباحة بملابس محتشمة تناسب المرأة العربية.

مسابقة ملكة جمال الكون 2022

تم تأجيل مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71 التي سيتنافس فيها إيفلين خليفة إلى العام المقبل دون ذكر السبب.

ومن المحتمل أن تقام مسابقتان ملكة جمال الكون العام المقبل، مع تتويج الفائزة في عام 2023 في وقت لاحق من العام.