"منظمة الصحة العالمية ترقص على أنغام فرقة BTS وسط اجتماعهم"

تحظى فرقة "BTS" بشهرة واسعة على مستوى العالم بأعمالٍ موسيقية تصدرت الترند وقوائم بيلبورد وحفلاتٍ غنائية جماهيرية حتى نجحوا في رفع مكانة موسيقى البوب الكوري إلى أعلى المستويات في عالم الفن والترفيه وكذلك عالم الصحة العالمية.

قبل أيام، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعضاء منظمة الصحة العالمية (WHO) وهم يرقصون على أنغام أغنية فرقة BTS الشهيرة Permission To Dance وذلك خلال تواجدهم في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ في مانيلا، عاصمة الفلبين.

وتأتي "فقرة الرقص" التي قدمها أعضاء لجنة منظمة الصحة العالمية برئاسة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" لتسليط الضوء على ضرورة استغلال الراحة في يوم العمل الطويل.

Physical exercise during long meetings is important. Thank you to @WHOWPRO colleagues for motivating us to stretch out bodies at #RCM73. As @BTS_twt says - we don’t need #PermissionToDance or move. No matter what - be active, every step counts to keep yourself healthy! pic.twitter.com/9YO2PS6glR — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 26, 2022

ونشر "تيدروس" مقطع الفيديو الراقص عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بتغريدة جاء فيها: "تعتبر التمارين البدنية أثناء الاجتماعات الطويلة مهمة للغاية، شكراً للزملاء في منظمة الصحة العالمية لتحفيزنا على تحريك جسدنا، وكما يقول أعضاء الفرقة لسنا بحاجة إلى إذن للرقص أو التحرك، كن نشيطًا، فكل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك!".

وشوهد أعضاء اللجنة التابعة لمنظمة الصحة العالمية وهم يعيدون حركات الفرقة الكورية محاولين تتبعها في مشهدٍ طريف ومضحك، ليقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أداء المسؤولين الأميين وأداء أعضاء الفرقة الشهيرة.

وردًا على الفيديو المتداول، أمطر عشاق موسيقى البوب الكورية ومعجبي فرقة BTS المسؤول الأممي في خانة التعليقات بعبارات عبروا من خلالها عن إعجابهم باستعانته بموسيقى فرقتهم المحبوبة من أجل التشجيع على الحركة والنشاط والحيوية.

وكتب أحد المستخدمين: "تنشر فرقة BTS الطاقة والحيوية أينما حلوا، نعم هذا هو هدفهم"، فيما غرد آخر "يبدو أنه طريقة ممتعة لنشر الطاقة".

BTS وأغنية Permission to Dance

نجحت فرقة BTS للموسيقى البوب الكورية من تحقيق نجاح مبهر بأغنية Permission to Dance والتي صدرت بواسطة بيغ هيت ميوزك وسوني ميوزك بتاريخ 9 يوليو 2021 كأغنية منفردة (سينغل).

وتعد أغنية Permission to Dance ثالث أغنية باللغة الإنجليزية بالكامل لفرقة "بي تي اس - BTS".