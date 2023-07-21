"منقوشة بالكاتشب" تثير انقسامًا في لبنان

البوابة - أثار إعلان لمطعم في لبنان جدلًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بعدما روّج لطبق "المنقوشة" التقليدي لكنه يقدم هذه المرة مع "الكاتشب".

وتضمن الإعلان، الذي الحساب الرسمي لمطعم Pistachio Chicken، صورة لقطعة من المنقوشة وقد جرى تغميسها بالكاتشب، مرفق بعبارة ترويجية تتضمن: "تغميس منقوشة بالكاتشب يعتبر 😋 ".

وعلى الرغم من بساطته، إلا أن الجدل الذي أثاره الإعلان الترويجي للمنقوشة الزعتر بالكاتشب تجاوز حدود اختلاف الأذواق حتى وصل إلى إطلاق اتهامات بـ”الاستيلاء الثقافي أو الاستحواذ الثقافي على الطبق اللبناني التقليدي”.

وأشار عدد من المعلقين إلى الأهمية التراثية لطبق المنقوشة بالنسبة للشعب اللبناني، فهي تتصدر مائدة الفقراء والأغنياء بوصفها من أصناف الفطور الشهيرة وأقلها تكلفة رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف باللبنانيين في السنوات الأخيرة.

وذكر أحد المعلقين بأن اسم المنقوشة منشق من كلمة "نقش" المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالزعتر والسمسم المخلوطين مع زيت الزيتون بحيث يتم مدّ هذا المزيج على عجينة رقيقة تخبز في الفرن فتتصاعد منها رائحة ذكية يسيل لها اللعاب.

وكتب أحد المغردين عبر منصة Reddit: "هذه جريمة كراهية ضد طبقي المفضل"، فيما كتب آخر ساخرًا "إنهم يفضلون غمس المنقوشة بالمايونيز بدلًا من الكاتشب".

يذكر أن المنقوشة أو المناقيش تعد جزء لا يتجزأ من المطبخ اللبناني، رغم إقحام الكثير من المكونات التي لاقت استحسان البعض ورفض البعض الآخر، مثل: "منقوشة الجبن" بأنواع مختلفة من الجبنة كالعكاوي والبلغاري والحلوم والقشقوان، ومنقوشة القاورما مع البيض و«منقوشة الزعتر مع البصل والسماق ومنقوشة لبنة مع الزعتر ومنقوشة الكفتة مع الفلفل الحار وغيرها.