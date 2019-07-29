منها تحية هتلر ورسومات جنسية.. ألمانيا تحقق مع طلاب تداولوا محتويات نازية وإباحية

بدأت الشرطة الألمانية تحقيقاتها ضد خمسة طلاب في المرحلة الثانوية العامة بمدينة ليونبرج في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا للاشتباه في تبادل محتويات نازية وإباحية عبر إحدى مجموعات الدردشة الإلكترونية المُخصصة لفصلهم.

وبحسب متحدثة باسم الشرطة فإن الأمر يدور أيضًا حول استخدام رموز مُعادية للدستور، وسوء سلوك شبابي في مجموعة الدردشة الإلكترونية الخاصة بفصل هؤلاء الطلاب في مدرسة "ألبرت-شافتيتسر" الثانوية.

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وأوضحت المتحدثة أن تلك الرسائل لم تصل إلى أطراف خارج المدرسة، وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية نشرت مقطعًا من خطاب لمدير المدرسة موجه لأولياء أمور، والذي تحدث فيه عن تداول رموز مثل الصليب المعقوف وتحية هتلر ورسومات جنسية ساخرة ورسائل ازدراء لأفراد يعانون من متلازمة داون.

وجاء في الخطاب أن هذه المرة الأولى منذ عشرة أعوام التي يلجأ فيها مدير المدرسة إلى الشرطة للتدخل.

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