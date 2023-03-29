من أصول فلسطينية.. من هي زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف؟

البوابة - صنع حمزة يوسف الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خلال اليومين الماضيين عقب انتخابه رئيسًا للحكومة الاسكتلندية ليكون "أول مسلم" يتبوأ هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وفي الوقت الذي انشغلت فيه المواقع الإخبارية في نقل كافة التفاصيل المتعلقة برئيس الوزراء الاسكتلندي الجديد ومسيرته السياسية وأصوله الباكستانية، تسائل عدد من مراقبي الحدث عن المرأة التي تقف خلفه في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.

وطرح عدد من مراقبي "التاريخي"، باختيار المسلم حمزة يوسف رئيسًا للحكومة الاسكتلندية، الكثير من التساؤلات حول هوية زوجته التي قيل بأنها هي أيضًا تنحدر من أصول عربية.

نستعرض لكم في السطور التالية بعض المعلومات المتعلقة بزوجة حمزة يوسف.

من هي زوجة حمزة يوسف

الاسم: ناديا النخلة

ناديا النخلة سيدة اسكتلندية تنحدر من أصول فلسطينية

ولدت في اسكتلندا من أب فلسطيني

تزوجت ناديا من الخبير في تكنولوجيا المعلومات فريد عمر وأنجبت منه طفلتها الأولى قبل أن ينفصلا في 2018

زواج ناديا وحمزة

في عام 2019: تزوجت ناديا من حمزة يوسف

انجبت ناديا طفلتها الثانية واختارت لها اسم أمل

تعيش ناديا مع يوسف في ضاحية بروتي فيري على بعد أميال قليلة شرق مدينة دندي الاسكتلندية

ترتبط ناديا مع عائلتها وأقاربها في غزة

ناديا النخلة في عالم السياسة

في مايو من العام الماضي، أصبحت عضو مجلس في الحزب الوطني الاسكتلندي عن مدينة دندي.

كانت ناديا أول مرشح من الأقليات العرقية في الحزب الوطني الاسكتلندي يتم انتخابها في المدينة.

وبعد فوزها بالمقعد في المجلس، قالت ناديا: "أريد حقًا أن أستغل هذا الوقت في السنوات الخمس المقبلة للاستثمار في النساء ودفعهن إلى عالم السياسة لأنني لم أرَ في مدينتي سيدة تعمل في عالم السياسة".

كما عملت ناديا أيضًا مع وزيرة الحكومة الاسكتلندية شونا روبيسون، وترشحت سابقًا لـ الحزب الوطني الإسكتلندي في شمال شرق اسكتلندا في انتخابات هوليرود 2021 لكنها لم تنجح.

ناديا النخلة وعالم السوشال ميديا

لا تعد ناديا من الشخصيات "الفعّالة" على منصات التواصل الاجتماعي، لكنها تظهر كثيرًا على حساب زوجها الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

ولإظهار الجانب الممتع في شخصيتهما، انضم الزوجان أيضًا إلى بناتهما وظهرا في مقطع فيديو طريف عبر حسابهما الرسمي في تطبيق TikTok ممتع.

لماذا ظهرت السيدة النخلة في الأخبار أيضًا؟

في عام 2018، دخلت قضية انفصال ناديا النخلة عن زوجها الأول عالم الأضواء الأمر الذي جعل اسمها يتردد كثيرًا في الصحف والمواقع الإخبارية.

وبعد أشهر، كسبت ناديا القضية وانفصلت عن زوجها السابق الذي كان يعمل خبير في تكنولوجيا المعلومات فريد عمر في قضية قضائية في عام 2018.

حمزة يوسف