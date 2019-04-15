من أمام صندوق الإقتراع.. أقصر امرأة في العالم توجه رسالة للشعب الهندي

تستمرّ في الهند، منذ يوم الخميس الماضي، 11 أبريل، الانتخابات الأطول على الإطلاق في العالم، والتي تمتد على شهرٍ ونصف الشّهر، في استفتاء على شعبيّة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" بمشاركة نحو 900 مليون شخص.

ومع ساعات الصباح الأولى، حرصت أقصر امرأة في العالم "جيوتي آمجي" (25 عامًا) أن تشارك في الانتخابات وأدلت بصوتها في إقليم ناجبور وسط البلاد.

​

وبعد أن أدلت بصوتها وجهت "آمجي"، صاحبة الرقم القياسي لأقصر امرأة حية في العالم والتي يبلغ طولها 64 سم، رسالة تطالب فيها الشعب الهندي للخروج الى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم.

وقالت السيدة "آميجي" للصحفيين خارج مقر الاقتراع في ناجبور: "أطلب من الجميع التصويت، يرجى التصويت أولاً ثم الذهاب لإكمال أعمالكم".

كما نشرت "آميجي" عبر حسابها الرسمي على موقع Facebook صورًا لها وهي تحمل بطاقة هوية الناخب وتُظهر إصبعها الملوّن بالحبر.

​

يذكر أن "آمجي" حققت شهرة واسعة رغم قصرها الشديد ووزنها البالغ 5 كغ، بعدما حطمت الرقم القياسي للأمريكية، بريجيت جوردان، ببلوغها الـ 18 من عمرها بطول بلغ 64 سم، أي ما يعادل طول طفل بلغ عمره سنتين.

​

وتعاني آمجي من مرض التقزم، وهو نوع من الأمراض الوراثية التي تحدث بسبب طفرات جينية.

​

لمزيد من اختيار المحرر:

بدءًا من اليوم.. السيّاح لن يمضوا أكثر من ثلاث ساعات في تاج محل!