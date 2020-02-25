من الأحمر الى الأصفر.. "دونالد ترامب" يُغيّر ألوان ملابسه فور وصوله إلى الهند

حظيت زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للهند باهتمام بالغ لدى وسائل الإعلام العالمية، إلا أن أبرز ما ركزت عليه التقارير كان بعيدًا عن تفاصيل الزيارة وأجندتها، لتتمحور حول "إطلالة" الرئيس الأميكي.

فقد لفت الرئيس الأمريكي أنظار الصحافة العالمية فور وصوله إلى مدينة أحمد آباد الهندية، باستبداله ألوان الملابس التي كان يرتديها بشكل مفاجئ.

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ووفقًا للتقارير، فإنّ "ترامب" انطلق من بلاده مُرتديًا معطفًا أزرق طويلًا وربطة عنق حمراء اللون، بينما ظهر عند استقباله في الهند مرتديًا بزة سوداء داكنة مع ربطة عنق صفراء لامعة.

أما عن السبب في اختيار "ترامب" استبدال هذه الألوان، بالألوان التي كان يرتديها فور وصوله إلى الهند، فقد أرجعته التقارير الإعلامية إلى ما للون الأصفر من أهمية لدى الهنود.

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وأوضحت التقارير أنّ اللون الأصفر في الهند يعتبر لونًا مرتبطًا بالسعادة والدفء وأشعة الشمس، عدا عن أن الهندوسية تعطي اللون الأصفر أهمية كبيرة ضمن شعائرها الخاصة، حيث يدل فيها على المعرفة والعلم الروحاني، إضافة إلى أنّه يرمز إلى لون الربيع في الهند بشكل عام.

يذكر أن زيارة "ترامب" تستمر يومين وستكون مناسبة لاستعراض العلاقة بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الهندي مع تسليط الضوء على التوافق الشخصي بينهما في ظل التوتر بين البلدين نتيجة السياسات الحمائية التي يعتمدها كلاهما.

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وحظي "ترامب" وزوجته "ميلانيا" بترحيب شعبي حاشد لدى وصولهما إلى الهند، إلى جانب الترحيب الحار من رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، الذي احتضن ترامب عدة مرات خلال الزيارة، في إظهار نادر للعواطف من قبل الرئيس الأميركي.

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وألقى "ترامب" خطابًا في أكبر استاد كريكيت في العالم، وقد امتلأ تقريبًا بالمشجعين الذين ارتدوا قبعات بيضاء عليها عبارة ترحيب بـ"ترامب".

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