من الحجر الصحي إلى المهرجان .. ملك تايلاند ينهي عزلته مع 20 امرأة في ألمانيا

أنهى ملك تايلاند "فاجيرالونغكورن" البالغ من العمر 67 عامًا، عزلته الذاتية في فندقه الفاخر في ألمانيا، وعاد إلى بلاده لحضور مهرجان وطني.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الملك غادر فندق 4 نجوم كان قد استأجره بالكامل لنفسه ولحاشيته المكونة من 20 صديقة، في بافاريا مساء أمس، حتى يتمكن من حضور مهرجان "شاكري" في بانكوك، والذي بدأ يوم الإثنين.

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يحتفل المهرجان بذكرى تأسيس الأسرة الملكية، مما يجعله حدثًا يصعب تفويته للملك، ووفقًا للخطة التي وضعها القصر الملكي، فقد غادر الملك فندق "غراند أوتيل سونينبتشي" في منتصف الليل وتوجه إلى مطار ميونيخ، قبل أن يسافر إلى زيورخ مع حاشيته ويلتقي بزوجته سوثيدا (41 عامًا)، التي كانت تقيم في سويسرا، ثم عادوا على متن رحلة تايلاندية إلى بانكوك.

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ووفقًا للصحيفة، فقد علّقت الخطوط الجوية التايلاندية عملياتها المنتظمة منذ أكثر من أسبوع بسبب تفشي فيروس "كورونا" المُستجد، ولكن يبدو أنها صنعت استثناء من أجل الملك، كما يذكر أن الملك حجز الفندق الألماني بالكامل بإذن من مجلس المنطقة المحلية.

وتشير تقارير إلى أن حوالي 119 من أعضاء الوفد الملكي قد أعيدوا إلى تايلاند وسط مخاوف من إصابتهم بكوفيد-19، وهي خطوة تأتي في الوقت الذي يواجه فيه الملك مقاومة متزايدة داخل مملكته، حيث تطالب مجموعة متزايدة من الناشطين بتنحي الملك تحت شعار "لماذا نحتاج إلى ملك؟".

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وسجلت تايلاند اليوم السبت 54 حالة جديدة من جائحة "كورونا" وحالتي وفاة أخرتين، وتشمل الحالات الجديدة 5 تايلانديين أعيدوا إلى وطنهم من إندونيسيا بعد أن سافروا إلى مقاطعة جنوب "سولاويزي" لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث، وفرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا، كما قال متحدث باسم مركز إدارة مكافحة كوفيد-19 الحكومي إن رجلًا تايلنديًا عمره 82 عاما قد توفي أيضًا.

وتشير الصحيفة إلى أن تايلاند قد شهدت 2423 حالة إصابة و32 حالة وفاة إجمالًا حتى الآن، بينما تعافى 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ التفشي الاولي للمرض في يناير.

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