من شماله إلى جنوبه.. سلسلة بشرية في اليوم الحادي عشر لحراك لبنان

اختار شباب الحراك اللبناني الذي انطلقت شرارته في 17 أكتوبر الجاري مظهرًا احتجاجيًا جديدًا للفت أنظار العالم تجاه قضيتهم ومطالبهم وتأكيدًا على وحدة الشعب اللبناني.

ونظم آلاف المتظاهرين في اليوم الحادي عشر للمظاهرات (الأحد 27 أكتوبر) سلسلة بشرية امتدت على أجزاء واسعة من الخط الساحلي لمدينة طرابلس مرورًا بالعاصمة بيروت وصولًا إلى مدينة صور في الجنوب، وذلك على طول 170 كلم.

وقد اصطف المتظاهرون في مدن طرابلس وجبيل وجونية وساحل المتن والكورنيش البحري في بيروت ومدينة صيدا وعلى كورنيش مدينة صور.

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وأشار منظمو السلسلة الى أن الهدف من تحركهم هو التأكيد على وحدة اللبنانيين وتواصل مناطقهم الجغرافية، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية والحزبية والطائفية، فيما تواصلت في مختلف المناطق اللبنانية الاحتجاجات المنددة بالوضع الاقتصادي والمطالبة باستقالة الحكومة.

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وجدد المتظاهرون التأكيد على مطلب استقالة الحكومة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية.

فيما دعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى إقفال الطرقات اليوم الاثنين باستخدام السيارات، في محاولة لإفشال مساعي القوة الأمنية لفتح الطرقات المغلقة منذ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بالإطارات المشتعلة والأتربة.

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