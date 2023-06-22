البوابة - مع استمرار مهمة البحث والإنقاذ عن غواصة تيتان الخاصة والمفقودة منذ 18 يونيو الجاري في مياه المحيط الأطلسي أثناء انطلاقها في رحلة استكشافية لاستكشاف حطام تيتانيك، بدأت تظهر المزيد من المعلومات حول ركابها الخمسة.

وقبل نفاذ الأوكسجين بداخلها، يأمل خفر السواحل الأمريكي العثور على الغواصة المفقودة وركابها الخمسة، خاصة وأنها مصممة لتبقى تحت المياه لمدة 96 ساعة فقط – أي 4 أيام -، مما يعطي الركاب فترة حتى صباح اليوم الخميس 22 يونيو.

من هم السياح الخمسة المفقودين في الغواصة تيتان؟

ومع تصدر أخبار الغواصة المفقودة في مياه المحيط الأطلسي بجوار حطام السفينة تيتانيك وعلى بعد 370 ميلًا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، يتسائل كثيرون عن هوية الركاب الخمسة، والتي نستعرضها معكم في السطور التالية:

هاميش هاردينغ

رجل أعمال بريطاني

يبلغ من العمر 58 عامًا

رئيس مجلس إدارة شركة "أكشن أفييشن"، والتي تبيع الطائرات لشركات فورتشن 100 والشركات الدولية ورؤساء الدول والأشخاص العاملين في صناعات الترفيه والرياضة.

تصفه الصحافة البريطانية بـ"الملياردير"

مجلة فوربس لم تدرجه ضمن قائمتها لأغنى أثرياء العالم

يحمل العديد من الأرقام القياسية مع كتاب غينيس للأرقام القياسية، ومنها "أسرع طواف حول الأرض عبر القطبين الجغرافيين" بالطائرة، وهو ما حققه هو وفريقه في عام 2019 في ما يزيد قليلاً عن 46 ساعة

شارك في مهمة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس في يونيو الماضي، عندما طاروا إلى حافة الفضاء

شاهزاده داود وابنه سليمان

رجل أعمال باكستاني

يبلغ من العمر 48 عامًا فيما يبلغ ابنه سليمان الـ19 عامًا

ولد في باكستان ثم انتقل إلى المملكة المتحدة

درس القانون في جامعة باكنجهام

نائب رئيس مجلس إدارة شركة Dawood Hercules، لصناعة الكيماويات، وهي شركة استثمار وقابضة مقرها مدينة كراتشي بباكستان

نائب رئيس مجلس إدارة شركة "Engro"، لإنتاج الأسمدة والأغذية والطاقة

عائلة Dawood تعد من بين أغنى العائلات في باكستان، ولها روابط قوية بالمملكة المتحدة

بول هنري نارجوليه

مستكشف فرنسي

يبلغ من العمر 77 عامًاقبطان سابق بالبحرية الفرنسية

قاد ست رحلات استكشافية إلى موقع حطام السفينة ويعرف باسم "تيتانيك أعظم مستكشف"

مدير الأبحاث تحت الماء لشركة RMS Titanic، وهي شركة أمريكية تمتلك حقوق إنقاذ الحطام وتدير معارض تعرض قطعًا أثرية من السفينة

ستوكتون راش

بدأ حياته المهنية كطيار عندما كان في التاسعة عشرة من عمره

أصغر طيار مصنف في النقل النفاث عندما حصل على تصنيف DC-8 Type / Captain في معهد United Airlines Jet Training Institute

حصل على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة برينستون عام 1984

حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية بيركلي هاس للأعمال عام 1989

في عام 2009، أسس راش OceanGate، الشركة التي تشغل السفينة المفقودة

الغواصة المفقودة تيتان

ووصفت شركة OceanGate Expeditions، الشركة التي تشغل الغواصة في رحلات استكشافية إلى سفينة "تيتانيك"، الرحلة بأنها فرصة "لتصبح واحدًا من القلائل الذين يرون تيتانيك بأم عينيك".

وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت، إن رسوم تأمين مقعد على السفينة بلغت 250 ألف دولار، ووصف الغواصة بأن طولها يبلغ 21 قدمًا وتتسع لـ5 أشخاص.