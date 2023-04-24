من هو النائب الأردني عماد العدوان؟

البوابة - سيطر اسم عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان على أحاديث الشارع الأردني خلال الساعات القليلة الماضية بعدما اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد بدعوى تهريب أسلحة وكميات من ذهب.

وفي الوقت الذي أعلن فيه المتحدث باسم جيش الاحتلال القبض على 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة قدمت من الأردن في منطقة الأغوار الشمالية وبحوزتهم 3 حقائب بداخلها عشرات من قطع سلاح و100 كيلوغرام من الذهب، قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع مع الحكومة الإسرائيلية قضية توقيف النائب عماد العدوان.

من هو النائب عماد العدوان

اسمه الكامل: عماد زيدان العدوان

تاريخ الولادة: 1988

مكان الولادة: السلط – الأردن

الدراسة: يحمل الماجستير في القانون الدولي

المهنة: محامي

المنصب: عضو في مجلس النواب الأردني منذ عام 2020

يُعد العدوان من أصغر أعضاء مجلس النواب الأردني إذ يبلغ من العمر 35 عامًا.

العدوان: عماد سيعود رغم أنف الاحتلال

وتعقيبًا على الواقعة، أصدرت عشيرة العدوان، التي تعد واحدة من أكبر العشائر في الأردن، بيانًا بعد تعرض ابنها النائب عماد العدوان للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولته تهريب أسلحة من الأردن إلى فلسطين.

وذكر البيان أن أعضاء العشيرة وكافة أبناء الشعب الأردني في حالة من الترقب الشديد لمعرفة مصير ابنها عماد خاصة بعدما تداولت وسائل الإعلام الصهيونية أنباء اعتقاله ضاربة الأعراف الدبلوماسية عرض الحائط.

وأكدت العشيرة في بيانها ثقتها المطلقة بالحكومة الأردنية والقيادة على توفير كافة السبل لعودة ابن الأردن عماد العدوان، وناشدت العاهل الأردني للتدخل باعتباره صاحب الولاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين الحبيبة.

ودعت قبيلة العدوان أبناء الشعب الأردني للوقوف صفًا واحدًا للمطالبة بالافراج الفوري عن عماد العدوان، مؤكدة أن اعتقاله يعد اعتداء صارخا على الأعراف الدولية كافة.