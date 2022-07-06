من هو خطيب الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

سيطر اسم الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، على أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والعالم العربي بعد إعلان نبأ خطوبتها من شاب يدعى جميل ألكساندر ترميوتس.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر حسابه على "إنستغرام" قبل دقائق البيان الرسمي لنبأ خطوبة الأميرة إيمان والذي جاء فيه: "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس".

من هو جميل ترميوتس ؟

سارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن نحو محركات البحث من أجل الوصول إلى معلومات تتعلق بالعريس جميل ألكساندر ترميوتس وكذلك دراسته وحياته.

وتناقل النشطاء معلومات وصور تتعلق بالسيد جميل، وهي معلومات لم يتسن لموقع البوابة التحقق منها، ولم يصدر أي تعليق رسمي أردني بشأنها بعد.

اسمه الكامل: جميل ألكساندر ترميوتس

فنزويلي من أصول يونانية

ولد عام 1994

يبلغ من العمر 28 عامًا

دراسة جميل ألكساندر ترميوتس

في عام 2016، تخرج جميل ألكساندر ترميوتس من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال.

يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

يعمل جيمي ترميوتس كمؤسس مشارك وشريك في شركة Outbound Ventures المالية.

عمل سابقًا في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

عمل سابقًا مديرًا في شركة AMARLA وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

أشقاء جميل ألكساندر ترميوتس

انتشرت على موقع التدوين "تويتر" في الأردن صورة للعريس جميل ألكساندر ترميوتس رفقة أشقاءه.

وقال متداولو الصورة بأن شقيق جميل يدعى أليخاندرو فيما تسمى شقيقته الصغيرة اليكسا.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

اسمها الكامل: الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي. ولدت في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 27 سبتمبر 1996.

تبلغ من العمر 26 عامًا.

البنت الأولى للملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

دراسة الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

أنهت الأميرة إيمان دراستها الثانوية في مدرسة أكاديمية عمان الدولية ( IAA).

في 4 حزيران عام 2014 تخرجت من المرحلة الثانوية وحصلت على جائزة في علوم الـرياضة وجائزة في مبحث الـعلاقات الدولية.

درست الأميرة في جامعة جورجتاون في مدينة واشنطن (DC ).

أخوة الأميرة إيمان بنت عبد الله

ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني (ولد في 28 يونيو 1994)

سلمى بنت عبد الله الثاني (ولدت في 26 سبتمبر 2000)

هاشم بن عبد الله الثاني (ولد في 30 يناير 2005)

تخرج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

في 2014، رعى الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله حفل تخريج ابنتهما الأميرة إيمان من مدرسة أكاديمية عمان الدولية.

وحضر حفل تخرجها شقيقها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد والأمراء والأميرات منى الحسين فيصل بن الحسين وعائشة بنت الحسين والتي كانت تحضر كذلك تخرج ابنتها الأنسة منى جمعة وسلمى بنت عبد الله الثاني وهاشم بن عبد الله الثاني والأميرة ريم علي.

وألقت الملكة رانيا حينها كلمة خلال حفل التخريج وصفها الحضور بالمؤثرة وقد هنأت فيها الخرّيجين والخرّيجات وقالت فيها: "نفاخر بكم الدنيا فأنتم نتاج سنوات من الحب والرعاية والإيثار والتضحية أهلكم فعلوا كل ما في وسعهم لكي تكونوا الأفضل ولكي تكونوا سالمين ومرتاحين وسعداء شاركوني في شكرهم".