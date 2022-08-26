من هو زوج الأميرة الراحلة عبير بنت عبدالله آل سعود ؟

نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي وافتها المنية مساء أمس الخميس.

وجاء في بيان الديوان الملكي ما يلي:

وذكر البيان أن صلاة الجنازة على الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ستتم اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

من هي الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

الملك الراحل عبدالله آل سعود رفقة ابنته الأميرة عبير (المصدر: تويتر)

اسمها الكامل: عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود

عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود والده: الملك السادس للمملكة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

الملك السادس للمملكة عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. والدتها: الأميرة حصة بنت طراد الشعلان (على ذمته حتى توفي)

مناصب الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

شغلت منصب الرئيس الفخري لـ"المنظمة العربية للسلامة المرورية"، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

عُينت سفيرةً للمسؤولية الاجتماعية لدى "الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" عام 2018.

حصلت على الدكتوراه الفخرية بالعلوم التربوية عام 2018 من "جامعة جرش الأهلية" في الأردن.

عمر الأميرة عبير بنت عبدالله آل سعود

لم يكشف الديوان الملكي السعودي عن سبب وفاة الأميرة عبير آل سعود، فيما ذكر عدد من المغردين أن أزمة صحية داهمتها قبل أيام قبل أن تتوفى يوم الخميس.

زوج الأميرة عبير آل سعود

الأمير محمد بن سلمان والأمير فهد بن تركي

الأمير فهد بن تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود

قائد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى 31 أغسطس 2020.

كان قائدًا للقوات البرية الملكية السعودية سابقاً، وقائد وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية.

هو أحد أبناء الأمير تركي الثاني بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

أبناء الأميرة عبير آل سعود