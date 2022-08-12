من هو عبدالله الشهري الذي فجَّر نفسه في جدة ؟

أعلنت رئاسة جهاز أمن الدولة السعودي إن مطلوبًا أمنيًا يدعى عبدالله الشهري فجر نفسه خلال محاولة اعتقاله في عملية أمنية بمدينة جدة، ما أسفر عن وفاته وإصابة أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن.

وفور صدور بيان رئاسة جهاز أمن الدولة السعودي، سارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل المتعلقة بـ عبدالله بن زايد البكري الشهري وطبيعة الجريمة التي ارتكبها حتى أدرج اسمه ضمن قائمة ضمت 9 مطلوبين للجهات الأمنية السعودية.

من هو عبدالله الشهري ؟

اسمه الكامل: عبدالله بن زايد البكري الشهري

الجريمة: متورط في تفجيرات وأعمال إرهابية.

المطلوب رقم (4) ضمن قائمة المطلوبين الـ9

ما هي جريمة عبدالله بن زايد البكري الشهري

في عام 21 / 10 / 1436 هـ، الموافق 6 أغسطس 2015، أدرج اسم عبدالله الشهري ضمن قائمة المطلوبين أمنيًا بعدما تورط في عملية إرهابية استهدفت المصلين بمسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، ونتج عنها استشهاد 11 من رجال الأمن، و4 عمال آسيويين، وإصابة 33 شخصًا آخرين.

وبعد جريمته الإرهابية، رصدت وزارة الداخلية السعودية حينها مبلغ مليون ريال لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على عبدالله بن زايد البكري الشهري ، وحذرت في الوقت نفسه من التعامل معه أو تقديم أي مساعدة له، وأن ذلك سيكون عرضة للمساءلة النظامية.

وظهر اسم عبدالله الشهري ضمن قائمة الإرهابيين، ويحمل الرقم أربعة في القائمة، هو شقيق المطلوب الآخر ماجد الشهري.

كم عمر عبدالله الشهري المطلوب أمنيًا ؟

لم تكشف المصادر الأمنية السعودية عن عمر عبدالله الشهري، إلا أن مغردين رجحوا أن يكون في العقد الخامس من عمره.

قائمة أسماء المطلوبين الإرهابيين لأمن الدولة في السعودية:

1. سعيد عائض آل دعير الشهراني (سعودي الجنسية)

2. طايع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية)

3. عبدالعزيز أحمد محمد البكري الشهري (سعودي الجنسية)

4. عبدالله زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية)

5. عقاب معجب فزعان العتيبي (سعودي الجنسية)

6. ماجد زايد عبدالرحمن البكري الشهري (سعودي الجنسية)

7. مبارك عبدالله فهاد الودعاني الدوسري (سعودي الجنسية)

8. محمد سليمان رحيان الصقري العنزي.

9. مطيع سالم يسلم الصيعري (سعودي الجنسية).

بيان رئاسة أمن الدولة في السعودية

وتاليًا نص بيان رئاسة أمن الدولة السعودي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية:

فقد تمكنت الجهات الأمنية من تعقب المواطن عبدالله بن زايد الشهري، في حي السامر بجدة.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت بفضل الله الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع. والله الهادي إلى سواء السبيل.