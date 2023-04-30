تعرف على ملك بوتان.. ولماذا لقبلت زوجته بـ"كيت ميدلتون الهيمالايا"؟

البوابة - أكد الملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك ملك بوتان أنه سيحضر تتويج الملك تشارلز في 6 مايو في بكنيسة "وستمنستر أبي" إلى جانب عدد كبير من الملوك والأمراء والشيوخ من جميع أنحاء العالم.

ويُعد ملك بوتان أحد الشخصيات البارزة التي أكدت حضورها مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث إلى جانب أمير موناكو ألبرت الثاني وزوجته الأميرة تشارلين، وملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيتسيا وملك السويد كارل السادس عشر غوستاف وابنته الأميرة فيكتوريا والعاهل الأردني عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

ومنذ تأكيد نبأ حضور ملك بوتان مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، طرح العديد من مراقبي الحدث الملكي العديد من التساؤلات حول هذه الشخصية الملكية وتفاصيل تتعلق بحياته الخاصة ومن هي زوجته الملقبة بـ"كيت ميدلتون جبال الهيمالايا".

من هو ملك مملكة بوتان

اسمه الكامل: الملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك

الملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك تاريخ الولادة: 21 فبراير 1980م

21 فبراير 1980م مكان الولادة: العاصمة النيبالية كاتماندو

العاصمة النيبالية كاتماندو الأب: ملك التنين الرابع جيغمي سينجي وانغشاك

ملك التنين الرابع جيغمي سينجي وانغشاك الأم: تشيرينج يانجدون

تشيرينج يانجدون ولاية العرش: تولى الحكم بعدما تنازل والده عن الحكم لصالح ابنه في 6 نوفمبر 2008

تولى الحكم بعدما تنازل والده عن الحكم لصالح ابنه في 6 نوفمبر 2008 الزوجة: جيتسون بيما

جيتسون بيما الأبناء: جيغمي نامجيل وانغشاك - جيغمي أوجين وانغشاك

دراسة ملك بوتان

أتم دراسته الثانوية في مدرسة عامة في بوتان ثم التحق بأكاديمية فيليبس في أندوفر، ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية ثم التحق في أكاديمية كوشينغ في أشبورنهام القريبة.

بقي في ماساتشوستس للدراسة في الكلية، وأكمل دراسته الجامعية في كلية ويتون، قبل الالتحاق ببرنامج الدراسات الدبلوماسية في كلية ماجدالين، أكسفورد.

هوايات ملك بوتان

يهوى الملك جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك لعب كرة السلة والتصوير الفوتوغرافي والتاريخ.

خطوبة ملك بوتان

أعلن جيغمي خيسار نمجيل وانغشاك خطوبته من جيتسون بيما في مايو 2011 وتزوجا عام 2011 ولديها طفلين:

جيغمي نامجيل وانجتشوك ولد في قصر لينجكانا في ثيمفو، في 5 فبراير 2016.

جيغمي أوجين وانغتشوك ولد في يونيو 2020.

وبعد ولادة ابنه البكر جيغمي نامجيل وانجتشوك، فقد عمه الأمير جيجيل أوجين فرصته في ولاية العرش وريثًا للعرش.

زوجة ملك بوتان

ولدت جيتسون بيما - Jetsun Pema في 4 يونيو 1990وه زوجة الملك جيغمي خيسار نامجيل وانغتشوك، وتعد أصغر زوجة ملك في العالم.

نالت جيتسون بيما لقب كيت ميدلتون جبال الهيمالايا

الحياة المبكرة والتعليم

ولدت جيتسون بيما في مستشفى جيغمي دورجي وانغتشوك الوطني في تيمفو ووالدها هو Dhondup Gyaltshen، فيما تنحدر والدتها، أوم سونام تشوكي، من عائلة بومثانج بانجتي، إحدى أقدم العائلات النبيلة في بوتان.

تلقت جيتسون بيما تعليمها المبكر في مدارس مدينة تيمفو الابتدائية، ثم تلقت تعليمًا في دير القديس جوزيف في كاليمبونج، غرب البنغال، الهند.

انضمت إلى أكاديمية لورانس كطالبة في الصف الحادي عشر ودرست اللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد والرسم.

أكملت تعليمها الثانوي العالي في 31 مارس 2008، ثم بدأت تعليمها العالي في جامعة ريجنت بلندن، حيث تخرجت بدرجة في العلاقات الدولية، مع علم النفس وتاريخ الفن كمواد ثانوية.

