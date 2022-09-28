تصدر اسم يوسف البنيان قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث "غوغل" في السعودية بعد لحظات من صدور الأوامر الملكية مساء أمس الثلاثاء بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتضمنت الأوامر الملكية التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز إعفاء حمد آل شيخ من حقيبة وزارة التعليم وتعيين يوسف البنيان خلفًا له.

وتوجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث للتعرف على وزير التعليم السعودي الجديد يوسف البنيان.

من هو يوسف البنيان وزير التعليم السعودي الجديد

الاسم الكامل: يوسف عبد الله البنيان

تاريخ الميلاد: 27 نوفمبر سنة 1962

الحالة الاجتماعية: متزوج

مكان الولادة: المملكة العربية السعودية

الديانة: مسلم

دراسة يوسف البنيان

في عام 1987، حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

في عام 1996، حصل على درجة الماجستير في الإدارة الصناعية.

مناصب يوسف البنيان

شغل منصب المدير العام لشركة (سابك) في آسيا والمحيط الهادئ لمدة ثلاث سنوات من 2002 حتى 2005.

شغل منصب المدير العام لوسطاء المنسوجات في المقر الرئيسي لشركة سابك بالرياض خلال الفترة 2007-2008.

شغل منصب المدير العام لشركة SABIC Americas، Inc لمدة عامين متتاليين في 2005-2007.

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات ، ومنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في سابك في عام 2008.

شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في عام 2015.

ترأس مجالس إدارة عدد من الشركات، من بينها:

رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو).

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).

الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك للمغذيات الزراعية.

شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند)

الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا -GPCA"

لجنة مصنعي البتروكيماويات

شغل منصب رئيس لمجموعة الأعمال "B20" لمجموعة العشرين "G20" تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020.

انجازات يوسف البنيان

احتل المركز السابع بين قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2021، بحسب صحيفة فوربس الشرق الأوسط.





