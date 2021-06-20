من هي الإماراتية آلاء الصديق التي توفيت في لندن؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق يوم أمس السبت، 19 يونيو 2021.

وكشف عدد من النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن آلاء لقيت حتفها في حادث سير في العاصمة البريطانية لندن دون كشف المزيد من التفاصيل.

توفيت البارحة السيدة آلاء الصديق مديرة منظمة القسط لحقوق الإنسان لندن في أكسفورد ستريت إثر حادث صدم وأصاب زميلات لها بعضهن في المستشفى الآن ويمنعون التواصل معهن، وهي مثقفة وناشطة إماراتية والدها سجين رحمها الله وألهم أهلها ومعارفها الصبر والسلوان فقد كانت نابغة في نشاطها وثقافتها — محمد الأحمري (@alahmarim) June 20, 2021

من هي آلاء الصديق؟

هي ابنة الداعية وأستاذ الشريعة محمد عبد الرزاق الصديق المسجون منذ 2012، ومحاكمته صوريًا والحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "الإمارات 94 ".

آلاء مطلوبة لسلطات بلادها بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ مع اعتقال والدها الذي من المفترض أن يتم الإفراج عنه بعد أشهر، تليها مراقبة لمدة 3 سنوات خارج المعتقل.

اعتقل أبي محمد عبدالرزاق الصديق في ٢٠١٢، سحبت جنسيته تعرض للإخفاء القسري والتعذيب حكم بالسجن ١٠ سنوات في محاكمة غير عادلة لم أسمع صوته من ٨ سنوات! والدي أستاذ شريعة ولم ينشئ تنظيم سري، والدي بريء #أفرجوا_عن_معتقلي_الإمارات pic.twitter.com/eeookV04q6 — Alaa آلاء (@alaa_q) June 12, 2020

ترأست آلاء "منظمة القسط" وهي منظمة حقوقيّة تتخذُ من لندن مقرًا لها وتعملُ على تعزيزِ حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات عبر عددٍ من التقارير والأخبار والأبحاث.

تأسّست منظمة القسط في أغسطس 2014 على يدِ يحيى عسيري وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، وذلكَ بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ونشر تقارير عنها.

وغادرت الصديق قطر التي أقامت فيها مدة نحو لندن، لتحصل على اللجوء السياسي هناك بعد سحب الجنسية الإماراتية من والدها وأشقائها.

ونشرت آلاء الصديق مقطع فيديو على حسابها بموقع "تويتر" شرحت فيه تفاصيل اعتقال والدها أستاذ الشريعة، محمد عبد الرزاق الصديق العبيدلي، في أبريل 2012، ومحاكمته صوريًا والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

قضية الإمارات 94

هي قضية اشتعلت في عام 2012 حين ألقت السلطات الإماراتية القبض على أربعة وتسعون إماراتيًا بتهمة السعي لقلب نظام الحكم.

وشملت قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين وزعماء طلابيين، كلهم يحملون جنسية الإمارات.

وأشارت تفاصيل القضية الى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين.

يذكر ان تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات.

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