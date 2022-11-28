من هي عوشة السويدي التي يحتفل بها غوغل؟

يحتفل محرك البحث الأشهر "غوغل" اليوم الاثنين، 28 نوفمبر 2022، بالشاعرة الإماراتية عوشة السويدي بوضع صورة "كرتونية" تمثلها عبر المتصفح الخاص به كما يفعل عادة مع أبرز الشخصيات المشهورة.

وسارع العديد من مستخدمي محرك البحث "غوغل" للبحث عن المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالشاعرة عوشة السويدي حتى تصدر اسمها قائمة بحثًا في العديد من الدول العربية.

ولمن لا يعرف عوشة السويدي، نستعرض لكم في هذا التقرير المزيد من التفاصيل عن هذه الشاعرة الإماراتية الراحلة وما هو الشعر الذي قدمته حتى نالت لقب فتاة العرب أو فتاة الخليج.

من هي عوشة السويدي

الاسم الكامل: عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي

عوشة بنت خليفة بن أحمد بن خليفة بن خميس بن يعروف السويدي تاريخ الولادة: في عام 1920م

في عام 1920م مكان الولادة: منطقة المويجعي في إمارة العين – الإمارات العربية المتحدة

منطقة المويجعي في إمارة العين – الإمارات العربية المتحدة تاريخ الوفاة : 27 يوليو 2018م

: 27 يوليو 2018م اللقب: فتاة العرب أو فتاة الخليج

فتاة العرب أو فتاة الخليج سبب الشهرة: نظم الشعر النبطي الإماراتي

حياة عوشة السويدي

ولدت عوشة السويدي في إمارة العين وترعرعت في بيت علم ودين، فوالدها كان شاعرًا مجيدًا ومجلسه كان عامرًا برجال العلم والشيوخ.

كما كان أباها لأمها هو أحمد بن خلف العتيبة شاعر وتاجر لؤلؤ معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بدأت عويشة كتابة الشعر النبطي وهي في سن الثانية عشر من عمرها، حين تأثرت بابن ظاهر والمتنبي كما أنها عاصرت مرحلة الغوص على اللؤلؤ في مجتمع الإمارات، وهو ما بدا واضحًا في أشعارها.

في أواخر التسعينيات، قررت عوشة اعتزال الشعر، لكنها التزمت برواية أشعارها التي كتبتها سابقًا في مدح الرسول ﷺ.

لقب فتاة العرب

طوال فترة نظمها للشعر النبطي، كانت عويشة السودي تطرح قصائدها باسم مستعار هو: فتاة الخليج، فلازمها اللقب حتى اعتزالها في التسعينيات.

شهرة عويشة السويدي

حظيت الشاعرة عويشة على شهرة واسعة حتى نالت مدحًا وثناءً من شعراء وحكام وقادة دول وكذلك من مبدعين خليجيين وعرب.

ديوان عويشة السويدي

تم جمع قصائد الشاعرة عويشة السويدي في ديوان صدرت في عام 1990 تحت عنوان "ديوان فتاة العرب".

وفي عام 2000 تم إصدار الطبعة الثانية من "ديوان فتاة العرب".

من هو شقيق عويشة السويدي

هو السياسي أحمد خليفة السويدي، وهو الممثل الشخصي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

مناصب أحمد بن خليفة السويدي

علم إماراتي مميز، أول وزير خارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأول من ألقى بيان الاتحاد عام 1971. هو أخو الشاعرة عوشة السويدي.